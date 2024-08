Mulino: del bolsillo de todos se pagará crisis de pensiones

El mandatario José Raúl Mulino advirtió que cualquiera que sea la fórmula que se vaya a ejecutar para salvar el sistema de pensiones de la Caja de Seguro Social (CSS), el costo saldrá del bolsillo de los panameños... debemos pagarlo todos.

En su conversatorio semanal, Mulino dijo que cualquiera que sea la opción "no habrá plata gratis, no hay donantes, no va a llegar otro préstamo... no podemos pensar en soluciones románticas, sino en soluciones realistas”.

Mulino también abordó lo de la Operación "Jericó" y dijo que el caso de Rico Pineda “es un pequeño detalle de lo que está pasando en todo el país” y dijo que habrá más operaciones en otras entidades del Estado, porque hay mucha plata sucia y tránsito de droga. No es nada más el hijo de un diputado”, afirmó el jefe del Ejecutivo.

En otro aspecto, Mulino alegó que no permitirá que ningún otro órgano de Estado administre el presupuesto de la nación. Esa fue su reacción a los cambios parciales aprobados por la Comisión de Presupuesto al proyecto que modifica la Ley de Presupuesto de 2024, presentado por el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman.

"Yo colaboro armónicamente con el Órgano Legislativo, pero no me van a chantajear ni a coaccionar como estaban acostumbrados en el gobierno anterior. Conmigo no hay chantaje que valga", sentenció.

Contenido Premium: 0

generar archivo de audio: Sin Audio