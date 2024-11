Mulino entre Trump, Miss y despido de guial en bata

El mandatario José Raúl tocó ayer temas serios como el pronto ingreso de Panamá al Mercosur, la buena relación que espera tener con el presidente Donald Trump, pero también anunció el despido de la mujer de la bata de ANATI y hasta se lamentó de la expulsión de Italy Mora del Miss Universo.

En su conferencia semanal, Mulino expresó que desea mantener una “amplia y abierta comunicación” con Trump y su gobierno, como se ha tenido siempre con los gobiernos de Estados Unidos, que es nuestro principal socio comercial y estratégico.

“Espero tener una relación con EEUU clara, de dos vías, buena respecto de las cosas que nos interesan a ambos países. Pero Estados Unidos tiene que tener mayor conciencia de que la migración es un problema de ellos, no de Panamá, porque los migrantes no vienen a quedarse en Panamá. Vamos a hacer un esfuerzo grande, lo estamos haciendo, para disminuirlo, y cuando Panamá tome posición en el Consejo de Seguridad en enero, este tema será una bandera importante para el país, ya que el tema migratorio es un problema global”, apuntó.

En otro aspecto, el gobernante confirmó que todo está listo para que Panamá haga su esperado ingreso al Mercado Común del Sur (Mercosur), durante la próxima Cumbre de este bloque, que tendrá lugar en Montevideo, Uruguay, donde espera suscribir el documento que le permitirá al país ser parte de este importante grupo en América del Sur.

También anunció que el 21 de noviembre llegarán representantes de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), con el fin de que Panamá suscriba la Declaración de Chapultepec y la Declaración de Salta II. Aquí se respeta la libertad de prensa y opinión, añadió.

En los temas curiosos, Mulino dijo que ordenó la destitución de una funcionaria de la Autoridad Nacional de Tierras (ANATI) en Bocas del Toro, que incumplía con su horario de trabajo y que fue captada en un video cuando iba en bata, a marcar, y se retiraba del lugar donde debía cumplir con un horario.

“Ya la mandé a botar. La de la bata, ya la mandé a botar. Desde hoy está botada. La vagabundería no se puede permitir... eso era una sinvergüenzura”, exclamó.

Mulino cuestionó además que “el gobierno anterior blindó a su personal con la Ley de Carrera Administrativa, con requisitos grandes y pequeños, para proteger a su gente”.

Explicó que muchos en circunstancias dudosas en sus prestaciones de servicio, por no llamar botellas, se protegen aduciendo que padecen enfermedades o que tienen hijos o familiares afectados. “Ahora todo el mundo está cojo, tuerto, con problemas cardíacos o diabéticos, para que no los puedan botar”, agregó Mulino.

Cuando un periodista le consultó sobre la destitución de Italy Mora del Miss Universo, el jefe del Ejecutivo dijo que le “duele” lo que le sucedió a Mora porque es una connacional, no obstante, no puede hacer más nada o meterse en eso. “(…) Entiendo que eso es una empresa privada, que maneja esta franquicia… Bueno, le aplicaron, dicen que hay un reglamento, y nos quedamos sin miss. ¡Qué vaina!”, concluyó.

José Mulino también calificó como un ataque político los cuestionamientos sobre la inversión de $490 mil en publicidad en medios de comunicación social para dar a conocer el proyecto de reformas a la Caja de Seguro Social (CSS).

Ese dinero se ha estado invirtiendo para dar a conocer el proyecto de ley, y no para hacerle propaganda a la CSS ni al gobierno.

“Yo no puedo permitir que una ley tan importante como esta, con sus defectos y sus virtudes, como he dicho no está escrita en piedra, se deje apabullar por redes sociales fantasmas y otras no tan fantasmas”, enfatizó.

Recordó que el gobierno anterior gastó $20 millones en una marca turística, y nadie dijo nada.

Contenido Premium: 0

generar archivo de audio: Sin Audio