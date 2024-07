Mulino fiesta de gastos, tendrán que pagarla los que la gozaron

El "duro" José Raúl Mulino arrancó su investidura con algo de lágrimas cuando le colocaban la banda presidencial y lo cerró con lágrimas al cerrar el acto con el canto del himno nacional.

Inició su discurso diciendo que actuará "como presidente en base a la enseñanza que le ha dado su familia: el "amor siempre vence al odio", y lo terminó revelando que su "gran sueño" era ser Presidente de Panamá.

En un mensaje de casi 55 minutos, Mulino dijo que le "enorgullece haber sido parte de ese gobierno que nos hizo soñar en grande y que el presidente Ricardo Martinelli, mi amigo, lideró en beneficio del pueblo. La receta fue simple: continuar lo que ya estaba bien, cambiar lo que no funcionaba y hacer lo que faltaba", señaló al tiempo que se escuchaban gritos: ¡libertad, libertad!

El nuevo gobernante hizo una radiografía de las preocupantes finanzas públicas producto que en 5 años doblaron la deuda, gran parte de ella gastada inexplicablemente en funcionamiento en vez de invertirla en obras para generar empleos y dar soluciones permanentes a los panameños.

La pesada herencia que nos dejan genera impotencia e indignación... se nota cómo unos pocos hicieron una gran fiesta y la cuenta la pagó la población con sacrificio, pérdida de ingresos y oportunidades, pero eso esa fiesta llega a su fin y la cuenta la van a tener que pagar los que la gozaron, no quienes la padecieron, advirtió el nuevo inquilino del Palacio de Las Garzas.

Tendremos que enfrentar duros retos para sacar a Panamá del atolladero donde lo dejaron por los excesos, irresponsabilidad y malas decisiones del gobierno, más bien, la ausencia de gobierno, expresó Mulino.

El presidente reiteró que recibe una economía seriamente afectada. No solo perdimos parcialmente el grado de inversión, también perdimos miles de empleos y la confianza de invertir, los intereses bancarios han subido sustancialmente y eso lo sienten todos los panameños en sus bolsillos.

El presupuesto creció el doble, pero la calidad de vida de los panameños cayó. Este simple racionamiento da cuenta de lo mal que se gestionó, lo equivocado de las prioridades y el mal uso de los recursos nacionales, sostuvo el mandatario.

A pesar del panorama, Mulino dijo que no es un hombre de quejas ni lamentaciones. Al contrario: es un eterno optimista, que cree en Panamá y tiene la fuerza, las ganas y el compromiso de darle a cada uno de ustedes las oportunidades para estudiar, trabajar y emprender.

El pueblo siente que se saca una pesada mochila de sus hombros y que podrá caminar ligeros hacia un Panamá más justo. Los veo con renovadas esperanzas de cambios y la ilusión de una vida mejor. ¡Y así será!, prometió el chiricano de 65 años.

"JR" le pidió a sus ministros y funcionarios entrantes a comprometerse a hacerlo distinto y a volver a enaltecer el valor del servicio público para salir dentro de 5 años con la frente en alto habiendo sido parte de una verdadera transformación del país.

Con mi equipo de gobierno daremos vuelta a la economía y echaremos andar el progreso y haré un gobierno enfocado principalmente en resolver el problema de la gran mayoría de los panameños, pero eso no significa acabar con la riqueza sino combatir la pobreza, adelantó el presidente.

¡Estamos mal, pero la cosa pinta bien. Así que miremos al futuro con entusiasmo. Vienen mejores tiempos para los panameños con una consigna clara: menos gastos en política y más inversión en la gente!, exclamó.

El dinero saldrá de la austeridad del gasto, replanteando prioridades, se lo quitaremos a la politiquería y al clientelismo y lo pondremos en el lugar donde siempre debió estar: la familia panameña.

El mandaario dijo estar seguro que la comunidad financiera internacional confiará en esta nueva proyección, abierta, responsable y transparente, y honraremos nuestros compromisos asumidos de manera cabal.

Mulino tuvo un momento para los tóxicos y expresó que los últimos años, el ejercicio sano de confrontar ideas y candidatos, se convirtió en una lucha visceral. Se escalaron los conflictos políticos a tal nivel que los adversarios pasaron a ser enemigos. Esa polarización arrastró gremios, familias, medios de comunicación y contaminó de odio el uso del poder.

También advirtió que comprense que la persecución política y el resentimiento que ciega, es capaz de parar la economía del país para satisfacer revanchas personales. Ese Panamá rompió la institucionalidad, yendo por cabezas, no por justicia.

Ante el auditorio que incluía a delegaciones internacionales, magistrados y procuradores, relató que fue víctima de un sistema político-judicial y mediático que operaba en mancuerna para someter, de la manera más cobarde e inescrupulosa, a sus adversarios.

Yo salí victorioso, si se puede llamar victorioso cuando alguien sufre una injusticia, pero esa herramienta de opresión y judicialización del Estado, persiste y tiene a muchos aun luchando por no perder su libertad, añadió.

El pueblo también padeció, pues en nombre de una justicia amañada, paralizaron o acabaron con obras y acciones tan importantes como hospitales, sistemas de radares, carreteras, el cuarto puente sobre el Canal y otras más, manifestó el jefe del Ejecutivo.

José Raúl Mulino le mandó un mensaje a los funcionarios judiciales y del Ministerio Público que fueron presionados en esa etapa de odio, para accionar de forma parcial: Voy a entregarles hoy las llaves para que abran de una vez y para siempre los candados que amarraron esas decisiones.

Ustedes deben tener libertad de acción y de conciencia; y sobre todo para que la objetividad y la verdad sea la única guía en la búsqueda de la justicia. Siempre hay tiempo para corregir y sanar, agregó.

Por mi parte -acotó Mulino- ya di vuelta a esa triste página. No se puede ir hacia adelante con los ojos en la nuca, pero mi compromiso es que ningún panameño pase por el via crucis que yo pasé.

Sin embargo, dejó claro que eso no significa que habrá complicidad o silencio con delitos que puedan haberse cometido. No vamos a cubrir a nadie ni vamos a mirar hacia otro lado ante el despilfarro. Se acabó la impunidad de unos pocos con los recursos de todos los panameños, pero se hará justicia sin presiones, habrá independencia y compromiso con la verdad.

Frente a lo sucedido en materia judicial, el mandatario, dijo que era necesaria una reforma integral del Estado la cual anunciaré a su debido momento. Los panameños no pueden esperar más ni recibir más excusas “culpando a los gobiernos anteriores”.

Además anunció que en agosto se pondrá en marcha el programa Mi Primer Empleo para mil jóvenes; viene el Plan Nacional de Reconstrucción Vial también generará empleos, le dará seguimiento a la licitación del nuevo Hospital Oncológico que contará con un hotel accesible para las personas que vienen del interior.

En la recolección y tratamiento de la basura, Mulino anticipó un cambio total para que empecemos a tener ciudades limpias y rellenos sanitarios sustentables.

Otras obras sería, el hospital de mascotas, la construcción de viviendas sociales en todo el país, la Ciudad Universitaria y la construcción de las potabilizadoras de Bayano y del Río Santa María.

El gobernante volvió a reiterar que la obra insignia será el tren David – Panamá y se impulsará la producción de biocombustible lo que va a generar más de 20 mil empleospara producir nacionalmente un combustible más limpio y eficiente.

En su discurso, Mulino abordó el tema de los migrantes y advirtió que no permitirá que Panamá sea un camino abierto a miles de personas que ingresan ilegalmente a nuestro país aupados por carteles del narcotráfico y del tráfico de personas. Ese dinero producto de lucrar de la desdicha humana, es un dinero maldito, alegó.

Mulino sostuvo que cada país debe resolver sus problemas. Los panameños no me votaron para mirar hacia otro lado ante semejantes aberraciones, ni aceptar como bueno algo que está mal, ni podemos seguir financiando el costo económico y social que la inmigración ilegal masiva.

En otro aspecto rechazó que se incluya a Panamá en listas peyorativas como si fuéramos patrocinadores del crimen internacional o de otra suerte de acciones

Considero un irrespeto y una agresión colocar a Panamá en listas grises o de otros colores, hechas por países que usan nuestro Canal, participan en nuestras licitaciones para hacer obras aquí, envían consultores para darnos recetas y le piden colaboración internacional a nuestro país en diferentes foros, añadió.

No puede ser que un país que está a punto de ser miembro del Consejo de Seguridad de la ONU lo pongan en estas listas, junto a países que ese mismo Consejo condena por actos y participación contrarios a la paz y al orden internacional. Esta incoherencia debe terminar, advirtió Mulino

El Presidente recordó el caso Mossack - Fonseca que fue el principio del fin de nuestro modelo de negocio financiero, pero que acaban de absolver a todos los señalados porque en realidad se trató de una patraña internacional para socavar la imagen y competitividad de nuestro país.

Mulino también pidió denunciar al que intente pedir un soborno y a los empresarios les recomendó que no recurran a las coimas y tráfico de influencias para ganar una obra, un servicio o una licitación.

Además dejó claro que el IFARHU no será más el cuartel de invierno de los inescrupulosos y se hará una exhaustiva investigación para transformar las ayudas no merecidas en préstamos con intereses de mercado y que comiencen a pagar lo que se llevaron so pretexto de “auxilios”.

Ya no habrá dinero público para botellas ni gastos indiscriminados. Tampoco para contratos mal concebidos en beneficio de selectos grupos y muere la descentralización paralela y su delictiva manera de usarla.

Otro compromiso que abordó fue la crisis de la Caja del Seguro Social y anunció una reforma de fondo, pero sin privatizar.

Respecto a Minera Panamá, anunció una auditoría ambiental con los mejores expertos internacionales para que el país conozca la verdad sobre el estado del lugar, sus alrededores, ríos, fauna y flora y los posibles peligros que representa su situación actual al ambiente, estando abierta o cerrada. El plan de abrir para cerrar de forma definitiva, segura y positiva para nuestro país, dependerá del resultado de ese estudio ambiental, agregó.

Mulino dijo que ha viajado por el mundo, conocido otras culturas y les digo con plena certeza que Panamá es el mejor lugar del mundo. No hay privilegio ni orgullo más grande que ser panameño. Defenderé esta patria que amo con mi alma y no dejaré que nos sigan ofendiendo ni señalando, porque somos un gran país, de gente buena y trabajadora.

Contenido Premium: 0

generar archivo de audio: Sin Audio