Mulino habla claro: Viene una temporada difícil por números en rojo

El presidente electo José Raúl Mulino lanzó una advertencia crucial: Panamá se dirige hacia una tormenta económica debido a una deuda desbordante. Durante un evento con la Cámara de Comercio, Mulino dejó claro que la situación es grave tras participar en una reunión de transición con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

“Viene una temporada difícil. Estuve en la transición del MEF y no hay número que no esté en rojo. No hemos pagado deuda”, señaló el mandatario electo, dejando ver un panorama poco alentador donde el margen para la inversión es escaso.

El tema de la Caja de Seguro Social será la primera batalla de Mulino. Con el objetivo de buscar consensos políticos, convocará a los presidentes de partidos para enfrentar las necesarias reformas.

“Necesitamos a un buen director de la Caja de Seguro Social, decente. Espero que este tema pueda completarse este año”, enfatizó, dejando claro que la elección de un líder competente es crucial.

Mulino también adelantó que la designación del nuevo director de la Policía Nacional será revelada este jueves, aclarando que será un civil quien ocupe el cargo. Este anuncio se hará en un acto oficial en la sede policial de Samaria.



LE TAMBIÉN. LAS ULTIMAS NOTICIAS AQUÍ

Formar su equipo de gobierno ha sido un desafío, confesó Mulino, aún inmerso en el proceso de selección entre miles de aspirantes. “Para cada ministerio hay 3,000 manzanillos y no se trata de eso”, comentó, subrayando la necesidad de elegir cuidadosamente.

El presidente electo expresó su disposición a colaborar con los diputados, apoyando proyectos viables. “Les he dicho a los diputados nuevos que se luzcan. En mí no van a encontrar a alguien comprando o alquilando diputados. Además, no hay con qué”, declaró, añadiendo que la Asamblea Nacional retomará su rol y presupuesto tradicionales, alejándose de prácticas cuestionables del pasado.

Mulino reafirmó su compromiso con la Constituyente y la reforma del suministro de agua, dos pilares de su campaña. En cuanto a los metrobuses, aseguró que ya ha designado a una persona capacitada para manejar la situación, aunque el nombre aún no se ha hecho público.

Con la deuda como telón de fondo, Mulino se prepara para liderar a Panamá a través de un periodo de grandes retos económicos y sociales, apostando por la transparencia y la cooperación política para navegar la tormenta que se avecina.

Mañana jueves anunciará a director de la Policía Nacional que estará dirigida por un civil.

Video: @victorarosemenap pic.twitter.com/yR8QyBt65F — Diario Critica.Pa (@criticaenlinea) June 12, 2024

Contenido Premium: 0

generar archivo de audio: Sin Audio