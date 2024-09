Mulino: los de Vamos son chiquillos que se oponen a todo

La Luna de Miel entre José Raúl Mulino y la bancada de Vamos, se acabó, luego que el mandatario los tildó de "chiquillos" que no deberían estar votando no contra todo... pero cada quien busca con qué soga se ahorca.

La reacción de Mulino surgió luego que los 20 diputados de Vamos optaron por votar en contra Dino Mon como director de la Caja de Seguro Social (CSS), a pesar de haberle prometido respaldo a dicho funcionario.

El gobernante sostuvo que esos "chiquillos que no habían ni nacido" cuando se dieron las reformas a la CSS del 2005, ahora alegan que no respaldaron a Dino Mon, por el tema de las medidas paramétricas que éste apoyó.

Ese cuento de las medidas paramétricas es como la bandera insignia del que no quiere ningún acuerdo... personalmente hablé con la jefa de bancada Vamos, Janine Prado Castaño para solicitarle el apoyo y le dije que estaba proponiendo un hombre decente, el mejor actuario de Panamá para resolver un problema puntual, expresó Mulino.

El presidente reveló que Janine Prado trajo a colación lo del 2005... ella creo no había nacido en el 2005 para tener un juicio de valor y le dije si usted viera lo que yo dije en el 2005 a lo mejor se ríe, porque todo cambia y lo que pude haber dicho en el 2005 como dirigente de un partido en aquel contexto sobre el CSS, hoy es totalmente diferente por la crisis que enfrentamos.

Que estos chiquillos que no habían nacido me salgan con esos argumentos, se ve que se están copiando de al lado... lo lamento porque una bancada de 20 tiene como hacerse sentir más allá de votar no contra todo, manifestó el jefe del Ejecutivo.

Mulino explicó que frente al tema de la CSS no va a desenterrar muertos del pasado como las medidas paramétricas, que se robaron los fondos de la CSS; que los empresarios son morosos y a lo mejor todos tienen razón, pero hay que armar una mesa para propuestas y he dicho que acepto las que quieran, pero sustentada financiera y económicamente, pero no voy a aceptar discursos vacíos.

Panamá no está para eso y será una mesa de conversación y no un diálogo nacional, que ya sabemos en qué han quedado esos diálogos de la CSS y otros, vamos a hablar de manera puntual sobre Seguro Social, agregó el mandatario.

También cuestionó a los que se escudan en la excusa de que a mí no me van a meter la mano en el bolsillo... sino que paguen lo que robaron en la CSS... ok búsquenme quién se robó el Seguro Social y a lo mejor habrá sorpresas, pero esa no es una posición responsable frente a un gran problema.

El propio Dino Mon calificó a los diputados de Vamos de erráticos que te dan su palabra que van a apoyarte y luego te dan una sorpresa y no cumplen por razones inverosímiles.

Luego José Raúl Mulino, se reunió con altos directivos del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), y la dirigencia de gremios del sector salud para abordar la crisis de la CSS y les dijo que iniciará un conversatorio próximamente; lo voy a presidir, junto con el ministro de Salud. No habrá facilitadores ni moderadores, lo voy a llevar adelante yo”, expresó el mandatario.

El jefe del Ejecutivo enfatizó que la mesa de conversaciones será únicamente para tratar la salvación de la CSS, y con un tiempo estipulado, ya que prevé llamar a los diputados a sesiones extraordinarias para los meses de noviembre y diciembre.

