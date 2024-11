Mulino: 'No es No, la prioridad es atender a los damnificados'"

El presidente José Raúl Mulino expresó, durante una conferencia de prensa en el Centro de Operaciones de Emergencias en la provincia de Veraguas, que no se autorizarán desfiles en Colón ni en ninguna otra provincia. “¡Lo lamento, pero no hay autorización para ningún desfile en Colón! ¡No es no! La misma decisión se aplica a otras provincias”, enfatizó.

Mulino destacó que las bandas independientes tampoco están autorizadas a organizar desfiles, señalando que "esas bandas no son nadie para estar invitando al pueblo a participar en eventos que están prohibidos por las autoridades correspondientes. La Policía Nacional tiene instrucciones de no permitir este tipo de desfiles en el centro del país".

El presidente también mencionó que conversó con la ministra de Educación, Lucy Molinar, y acordaron que los desfiles patrios se llevarán a cabo en su momento, cuando la situación se normalice. “Será algún día del mes, cuando podamos rendir tributo a la Patria, pero no hoy.

El Gobierno está completamente enfocado en este tema que nos ocupa a todos, no en celebraciones festivas”, aclaró.

Mulino advirtió que ninguna autoridad local ni electa por voto popular tiene la facultad de convocar a desfiles si existe una instrucción del Gobierno Central para suspenderlos, y que se debe cumplir con esta disposición.

Además, el mandatario reiteró que el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) es el encargado de distribuir la ayuda a las familias afectadas por las lluvias, y solicitó que se deje de politizar con las donaciones. “El tema de las donaciones no debe ser utilizado con fines políticos”, subrayó.

El presidente también mencionó que su principal prioridad es atender y brindar ayuda a las cientos de familias afectadas por las intensas lluvias, que han causado inundaciones, daños materiales y hasta pérdidas humanas.

Mulino se encuentra realizando inspecciones en las provincias más afectadas, mientras recibe informes detallados sobre el número de damnificados y los daños causados por las precipitaciones.

