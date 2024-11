Mulino: Panamá no puede fracasar como le encantaría a algunos

El mandatario José Raúl Mulino dijo que Panamá no puede darse el lujo de fracasar en el proyecto de reformar la seguridad social, aunque reconoció que hay quienes quieren que el sistema colapse y les encantaría que esto se convierta en otra Venezuela o Cuba.

Los que viven de la anarquía y se reproducen políticamente en ambientes anárquicos o en ambiente de países fallidos, quieren que se fracase, pero no vamos a permitir que Panamá sea un país fallido y esta ley se tiene que aprobar con mucha paciencia, pero con paso firme, dijo Mulino en Telemetro.

El gobernante pidió hacer las cosas con cordura y felicitó a los que marchan, porque son eventos consustanciales con la democracia y dijo que esperaba que se siga así, para que la Asamblea Nacional legisle en paz.

Mulino alegó que la ley no es para causar daño a nadie ni a ningún sector, es para resolver un problema que nos toca la puerta con señales de urgencia.

El presidente descartó reformas fiscales para financiar la crisis del programa de jubilaciones, pero expresó que es responsable decir que si no es por un lado, tiene que ser por otro, pero el Seguro Social, se tiene que salvar.

En tanto, el secretario general del Suntracs, Saúl Méndez, señaló que intentan imponer ese texto in extremis antes del 31 de diciembre, al aplicar similar modus operandi que en el caso del Presupuesto de 2025 o el nombramiento de Dino Mon al frente de la CSS.

“Una maniobra para imponer este mamotreto (proyecto 163 sobre la CSS), dijo, podría llevar a nuevas manifestaciones de un pueblo cansado de la forma en que opera el Ejecutivo, como también sucedió en 2022 contra el alto costo de la vida o a finales de 2023 en rechazo a la minería metálico a cielo abierto", sostuvo Méndez.

Por su parte, el Consejo Nacional de la Empresa Privadas (Conep) propuso que el aumento del 3% en la cuota patronal del programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) se aplique solo a las grandes empresas y que a la micro y pequeñas empresas paguen 1% y la mediana 2%.

Los aumentos serían gradualmente. La micro y pequeña empresa pagarían en marzo de 2025 un aumento de .33%; en marzo del 2027 otro .33% y en marzo del 2029 el .34% para completar el 1%.

La mediana empresa cubriría el incremento en las mismas fechas, pero con .66%; otro .66% y .67% en marzo del 2029, para sumar el 2% del aumento de la cuota.

A las grandes empresas la gradualidad sería de 1% para marzo del 2025, marzo del 2027 y marzo del 2029.

Bryan Towsend, economista del Conep, sostuvo que le preocupa que cerca del 95% de las empresas privadas que operan de manera formal en Panamá están entre micro, mediana y pequeña empresa y este aumento del 3% es significante sobre el gasto de planilla.

En tanto, Francisco Bustamante reconoció que los costos de los aumentos de cuotas pueden ser trasladados al comprador o provocar reducción de empleos, pero resaltó que fueron los sindicalistas que reclamaban los incrementos de hasta 100% en las cuotas de la patronal.

Bustamante también expresó que los que más se oponen a elevar la edad de jubilación, son jubilados que siguen trabajando... que me bailen ese trompo en una uña.

Contenido Premium: 0

generar archivo de audio: Sin Audio