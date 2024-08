Mulino: salida a crisis de CSS saldrá del bolsillo de panameños

El mandatario José Raúl Mulino advirtió que cualquiera que sea la fórmula que se vaya a ejecutar para salvar el sistema de pensiones de la Caja de Seguro Social (CSS), el costo saldrá del bolsillo de los panameños... debemos pagarlo todos.

En su conversatorio semanal, Mulino dijo que cualquiera que sea la opción "no habrá plata gratis, no hay donantes, no va a llegar otro préstamo... no podemos pensar en soluciones románticas, sino en soluciones realistas”.

El gobernante reconoció que abordar la crisis de la CSS no puede aplazarse más y busca lograr el mayor consenso posible, que seguramente no será al 100% de seguro, pero sí dentro de un grado de alta consulta con todos los sectores.

Operaciones antidrogas en otras entidades

Mulino también abordó lo de la Operación "Jericó" y dijo que el caso de Rico Pineda “es un pequeño detalle de lo que está pasando en todo el país”, una situación que “no se puede tolerar”. “Habrá más operaciones en otras entidades del Estado, porque hay mucha plata sucia y tránsito de droga. No es nada más el hijo de un diputado”, afirmó el jefe del Ejecutivo.

Rico está preso por andar en lo que andaba

Frente al argumento de la defensa de Rico Pineda, de que ese caso tiene motivaciones políticas, Mulino sostuvo que no tiene odio político hacia nadie en el país. “Yo no estoy usando la Presidencia ni mi poder para perseguir a nadie, mucho menos en un tema tan delicado. Busquen una excusa en otro lado, en la ley, pero no vengan aquí a echarme la culpa a mí, porque ese muchacho está preso por lo que estaba haciendo; él y los otros cómplices que fueron atrapados, no por mí”.

“Me enteré del caso el mismo día de la operación a través del informe de seguridad que recibo diariamente. El procurador de la Nación indicó que la investigación comenzó en 2023. No tengo resentimientos contra Pineda ni contra nadie”, afirmó el jefe del Ejecutivo.

Mulino sostuvo que le ha pedido a las autoridades que actúen con firmeza, “aquí no hay cobertura para nadie, ni protección para nadie. Y el que cayó, cayó. Lo lamento, pero eso lo deben haber pensado cuando se metieron en este sucio negocio. No ahora. No es momento de lamentaciones, sino de poner el pecho y de afrontar la realidad. Yo no le deseo eso a ningún panameño, sinceramente”, agregó.

La Jericó “es una operación de alto perfil y vendrán otras, el que la hace que la pague, tan sencillo como eso, más en estos temas” de narcotráfico y lavado, sostuvo Mulino.

Choque con la Asamblea

En otro aspecto, Mulino alegó que no permitirá que ningún otro órgano de Estado administre el presupuesto de la nación. Esa fue su reacción a los cambios parciales aprobados por la Comisión de Presupuesto al proyecto que modifica la Ley de Presupuesto de 2024, presentado por el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman.

Con respecto a los viáticos, cuyas modificaciones equiparan el monto a todos los funcionarios, Mulino alegó que "toda la vida ha habido viáticos, que no vengan con el tema de la austeridad, porque se necesitan los viáticos para muchas personas cumplir misiones en el extranjero. No todo el que está en un puesto de gobierno es rico", añadió.

Además, rechazó que se condicionen a algunos funcionarios a seguir un proceso para solicitar el viático 15 días previos, mientras otros están exentos del requisito. Esa locura no va a pasar, advirtió.

"Yo colaboro armónicamente con el Órgano Legislativo, pero no me van a chantajear ni a coaccionar como estaban acostumbrados en el gobierno anterior. Conmigo no hay chantaje que valga", sentenció.

El Ejecutivo pretendía que la Comisión de Presupuesto solo aprobará los traslados de partidas superiores a los $5 millones, pero los diputados establecieron la suma en $200 mil hacia adelante y además redujo en $100 el monto de los viáticos para viajes al exterior.

José Raúl Mulino también reveló que se contempla pedir la extensión de horarios del Metro de Panamá hasta la medianoche.

Se fumigaron millones de la mina

Además, afirmó que los $500 millones provenientes de los aportes de Minera Panamá, mina, que se pensaba estaban guardados en una cuenta especial, fueron utilizados por la administración anterior del presidente Laurentino Cortizo.

Sobre la situación en Venezuela, alegó que espera acabe pronto la "pesadilla" que viven los venezolanos. Ha aumentado la presión internacional, cada vez Nicolás Maduro está más aislado.

El mandatario aseguró que Panamá apoyará una resolución de condena a la violación de derechos humanos en Venezuela durante la sesión del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) del 4 de septiembre.

También anunció que el próximo vuelo de migrantes financiado por EEUU que despegue de Panamá tendrá como destino Ecuador, que es la segunda nacionalidad con más gente entrando por Darién. El primero de 29 colombianos deportados tuvo un costo de $17 mil.

También anunció que el próximo lunes 26 de agosto se entregarán los primeros cheques de pensión vitalicia a 79 sobrevivientes de la gesta heroica del 9 de enero de 1964. El pago de este beneficio económico está establecido en la Ley 163 del 10 de septiembre del 2020.

El presidente adelantó que el IDAAN suspenderá las reparaciones programadas para el fin de semana en la potabilizadora de Chilibre. La decisión se toma en respuesta a la interrupción de casi 12 horas ocurrida ayer en el suministro de agua a causa de una falla eléctrica.

