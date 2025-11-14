Mulino sobre escándalo de narco barco: “El combate al narcotráfico es frontal”

El presidente de la República, José Raúl Mulino, se refirió en su conferencia semanal a la incautación de 13.5 toneladas de sustancias ilícitas en un barco remolcador. El escándalo estremeció la Cámara Marítima de Panamá (CMP), luego de que la propiedad de la embarcación se atribuyera a uno de sus miembros, Pablo Torres, quien se separó de su cargo.

Mulino resaltó que el caso está siendo manejado por el procurador general de la Nación, Luis Gómez, en conjunto con la Policía Nacional y la Dirección de Investigación Judicial (DIJ).

“Eso se está investigando por las autoridades correspondientes”, dijo.

“El combate al narcotráfico es frontal. No les quepa la menor duda. Estas organizaciones delictivas internacionales se ramifican aquí dentro de nuestro país. Tenemos que redoblar más esfuerzos porque los carteles están cada vez más fuertes, financiando pandillas que generan violencia en nuestras calles y barrios. Y esto es un esfuerzo que debemos hacer todos los países”, advirtió el mandatario.

Por otro lado, Luis Alberto Roquebert, administrador de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), detalló que el Oceanic Top fue registrado por bandera panameña en 2022, tras ser adquirida en Estados Unidos. Sin embargo, en mayo de 2024, el barco fue vendido y trasladado al registro de Tanzania, quedando fuera de la jurisdicción directa de la AMP.

Destacó que, en el mes de septiembre de 2025, la nave intentó reanudar operaciones en Panamá, solicitando una licencia para actividades de abastecimiento de combustible, pero la solicitud fue rechazada por no tener las capacidades necesarias para este tipo de negocios.

“Cuando se le dijo que no podía pasar, fue detenido y estuvo anclado en Amador por cierto tiempo y los dueños optaron por sacarlo del país”, expresó Roquebert.

El administrador de la AMP dijo que cuando el Oceanic Top salió de Panamá en octubre de este año, no se tenía autoridad para fiscalizarlo; poco después se dio a conocer que la incautación se dio en ese barco.

En tanto, añadió que la AMP está cooperando y aportando la documentación necesaria al Ministerio Público para esclarecer este caso.

“Somos un ente responsable, tenemos que fiscalizar y regir todo lo que nos reglamenta la ley; somos garantes de que esos barcos, cuando son o navegan en aguas internacionales, cumplan con todos los estándares adecuados para que nuestra bandera no quede manchada”, añadió.