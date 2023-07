Nace nuevo frente de lucha en defensa de trabajadores y de la salud

Diversos sindicatos de trabajadores de salud y asociaciones médicas se unieron para crear un nuevo frente de lucha: Alianza de Gremios en Defensa de la Salud.

Este nuevo movimiento advirtió que se mantiene en estado de alerta ante una inacción de las autoridades de la Caja de Seguro Social (CSS) y del Ministerio de Salud que no respondan a las mejoras en los servicios de salud que merece la población asegurada y no asegurada , además de reivindicaciones salariales y labores de los trabajadores de la salud que no han sido saldadas.



Esta alianza conformada por el Sindicato Nacional de los Trabajadores de la CSS y la Asociación de Médicos, Odontólogos y Profesionales Afines de la Caja de Seguro Social (AMOACSS) denunció:

- Desabastecimiento de medicamentos e insumos en hospitales y policlínicas de la CSS y Minsa.

- Incumplimiento y pagos adeudados a los trabajadores de la salud en concepto de reclasificaciones y turnos hasta 5 meses. Sin revisión de la escala salarial para beneficios del personal médico y administrativos.

- Ineficiencia administrativa, politización de la salud y abusos de poder por parte de los directivos contra los de los trabajadores, a través de procesos disciplinarios y amonestaciones.



La Alianza de Gremios en Defensa de la Salud organiza una serie de acciones porque las demandas y soluciones de urgencia no han sido respondidas por las autoridades de Salud.

