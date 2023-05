Nada se parece tanto a la vida como el ajedrez (Parte IV)

El ajedrez y la administración del tiempo. Muy a menudo pensamos en el tiempo como un factor inalienable dentro de cualquier actividad en la vida, pues bien, esto resulta cierto; pues el tiempo apremia y en un mundo tan ajetreado cada minuto es importante. En ajedrez el tiempo es parte del juego, y por ello existen diferentes modalidades, pero no veremos cuáles son, sino que nos pueden enseñar.

El factor tiempo es tan importante en ajedrez, que incluso teniendo una posición muy ventajosa puedes perder si el tiempo se termina. En la vida...es exactamente lo mismo, si no administramos bien nuestro tiempo, probablemente veremos escapar las mejores oportunidades, y terminaremos perdiendo mucho más que una partida. En los torneos rápido el tiempo es tan corto que el ajedrecista a veces no busca la mejor jugada, sino la inmediata, tratando de resolver el problema lo más pronto posible y trabajando con lo que se tiene. En los trabajos, siempre estaremos en situaciones dónde tendremos que actuar con agilidad y decisión, como por ejemplo cuando tu jefe te pide un informe para el siguiente día y no tienes nada preparado, entonces trabajas en un plan rápido y quizá no entregues el mejor informe, como cuando el ajedrecista no hace la mejor jugada, pero habrás resuelto. Es ahí donde el principio del tiempo en ajedrez cobra relevancia, se trabaja rápido y con lo que se tiene al alcance, si lo aplicas este concepto en tu trabajo obtendrás buenos resultados.

Publicidad

El tiempo en ajedrez también nos enseña lo importante que es descartar jugadas innecesarias y no gastar tanto tiempo en ellas, invertir más tiempo meditando en las mejores opciones y tratar siempre de incluso pensar con el tiempo del adversario. Esta enseñanza nos puede ayudar a elegir bien por ejemplo un pasatiempo, un trabajo, un deporte y hasta una pareja, porque como en ajedrez gastar mucho tiempo pensando en algo que quizá nunca pase está demostrado que no funciona, en la vida, dedicarle mucho tiempo a actividades o personas que no juegan a nuestro favor, esa, es la mayor pérdida del mismo. Y si no usamos bien este factor en la vida, como en el ajedrez, no solamente podemos perder sino que ya estaremos perdidos. Recuerda lector que el ajedrez nos enseña a usar nuestro tiempo en las mejores jugadas y no gastarlo en jugadas innecesarias o muy obvias. En el próximo capítulo analizaremos qué tanto nos enseñan las trampas en ajedrez...

Contenido Premium: 0