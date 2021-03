NiÃ±os siguen bajo las mismas condiciones reveladas en informe de albergues

A dos semanas de estallar el escándalo de abusos sexuales y maltratos físicos y psicológicos a que fueron sometidos decenas de niños en albergues del Estado, "no ha pasado nada" del caso, según lo afirmó la diputada suplente Walkiria Chandler.

"Los niños siguen bajo las condiciones que nosotros evidenciamos en el informe y aunque el Ministerio Público ha accedido al informe completo, con generales, nombres, direcciones, empresas, albergues... todo, aquí no ha pasado nada", afirmó Chandler.

La diputada suplente agregó que "ninguna persona que esté en el Estado ha puesto su cargo a disposición de manera voluntaria ni ninguna autoridad se lo ha exigido. No hay medidas de protección y no hay acompañamiento psicológico a las víctimas".

Chandler afirma que el procurador interino, Javier Caraballo, al asumir su cargo, ofreció un discurso muy parecido al del desfile de procuradores que se han tenido en el país.

Para esta diputada, quien encabezó la subcomisión de la Mujer, La Niñez, la Adolescencia y Familia de la Asamblea Nacional de Diputados que destapó lo que ocurría en los albergues, luego de meses de investigación, considera que como todos los procuradores anterios, Caraballo llegó diciendo que hará la diferencia con independencia.

La independencia debe ser polítíca, económica y moral, para que goce de mayor libertad para hacer su labor, afirmó la diputada.

En cuanto a la Asamblea Nacional de Diputados, se está a la espera de la fecha de citación para funcionarios de gobierno, entre ellos, la ministra del Mides, María Inés Castillo y las directoras y ex directoras de la Secretaria Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia, para que respondan por el caso de los albergues.