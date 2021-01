"Nito" llegó en taxi a actos de 9 de Enero y prendió las redes (Video)

El presidente Laurentino Cortizo vuelve a ser cuestionado hoy, al llegar en un taxi al Centro de Capacitación Ascanio Arosemena, lugar donde se realizaría un homenaje a los mártires de la gesta del 9 de enero.

Cortizo se bajó sorpresivamente del transporte selectivo con matrícula 8T-523 y caminó hacia donde se encuentra la Llama Eterna, un monumento en honor a los 21 mártires, mientras periodistas que cubrían el evento preguntaban el por qué del uso de este taxi y cuánto le costó la carrera.

El mandatario no respondió y se limitó a un saludo de manos y de lejos, ante de participar en el corto homenaje a los caídos.

#NacionalCri Presidente llega en taxi a actos del 9 de enero.



Más noticias en https://t.co/Gniy6SpdIk pic.twitter.com/Y8NDeZ17mp — Diario Critica.Pa (@criticaenlinea) January 9, 2021

Publicidad

Malestar

La acción del mandatario ha causado malestar entre usuarios de redes sociales que cuestionan la violación del presidente al Decreto Ejecutivo No. 1686 de 28 de diciembre de 2020, que "establece medidas tendientes a restringir la movilidad de las personas, a fin de controlar la propagación de la covid-19, el sábado 9 y domingo 10 de enero de 2021 se establece cuarentena total en todo el país, en que los taxis no podrán circular".

"Señor Presidente, dé el ejemplo", escribió un usuario mientras que @pinzon6049 expresó: "Seamos serios hoy es un día de cuarentena total que taxi va a desobedecer las leyes de circulación sean serios no nos traten de bobos suerte el compañero que contrataron bien por él".

Otros consideran que se trató de un acto populista del mandatario para elevar su imagen desgastada en las últimas semanas, así lo indicó @alexis_gaitan_23 que indicó que "Ahorita queda viral disq el más humilde presidente y así fácilmente juega con la mente de todos, se la sabe el presi.

En el informe se detalla que en los hospitales se encuentran 2,395 pacientes, 2,176 en las salas y 219 en la Unidad de Cuidados Intensivos.https://t.co/mfSmhkwPDb — Diario Critica.Pa (@criticaenlinea) January 9, 2021

Así también @vanetraviexa expresó que "El man quiso darse baño de pueblo" y @jorgeperezg29 escribió: "Señor presidente, pagó taxi teniendo autos alquilados por millones de dólares, otro gasto más, porque el vehículo alquilado para transportarlo a usted, también fue al lugar, ya que es el que lo regresará. Que idea tan extraordinaria!

Por otro lado, @jackpeterd indicó que "Que pretty el show ese de llegar en TAXY, muy cool, Justo eso es lo que merecemos disfrutar del show, obviamente desde casa y ver cómo se burlan de nosotros, cómo no hacen nada por la economía legalmente deteriorada, sin trasparencia, con un estado de emergencia oportuno para hacer negocios y no para salvar vidas, que tristeza, dolor e impotencia me das Panamá, hoy si son los mártires que nos gritan desde el cielo “Bandera, Bandera, Bandera” por el nefasto gobierno que hoy tenemos".

En el otro extrema se pronunció @imprimet_y_mas quien escribió que "Porque le dio la gana no veo nada malo en eso le es un ciudadano como todos los demás".

@somoslacortepanama indicó que llegó en taxi para buscar reacción de los medios, y de la ciudadanía. Cuando los políticos están en campaña política (Sarasqueta del partido CD, buscan llamar la atención de la gente) para causar ese efecto recuerdo llegaba en taxi y ocasionaba comentarios.

Más comentarios en nuestro post de INSTAGRAM