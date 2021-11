Nito pide a dueños de restaurantes dejar el juega vivo

El mandatario de Panamá, Laurentino Cortizo pidió a los dueños de restaurantes y bares, dejar el "juega vivo", porque no están pidiendo el código QR o la tarjeta de vacunación contra el Covid-19 a sus clientes.

"Por favor, las personas que no se han vacunado... ¡vacúnense, vacúnese por favor!. Vacunarse salva vidas, y también nos apoya a esa recuperación económica que queremos. Si no fuese seguro (vacunarse contra la covid), yo no sería capaz de mandar un mensaje de esta naturaleza“, declaró Cortizo.

El gobernante destacó que los dueños de restaurantes se comprometieron a pedir el QR a sus clientes y no están cumpliendo, por temor a perder uno o dos clientes, pero pueden poner al gobierno en una situación completamente difícil de cerrar uno o mes y medio por un posible aumento del contagio.

¡Eso no es jugar vivo... es jugar muerto... no van a quebrar por exigir tarjetas de vacunación o el QR, no quiero volver a los momentos difíciles de enero cuando se dispuso una cuarentena!, añadió.

En tanto, el ministro de Salud, Luis Francisco Sucre hizo el llamado a los dueños de locales de diversión y restaurantes a pedir el Código QR o tarjeta de vacunación, para asegurar que tanto sus empleados como los que vayan a sus comercios estén seguros de que a lado tengan a una persona que está vacunada, y no poner en riesgo a los que están cumpliendo, versus los que no se quieren vacunar.

“O avanzamos con pasos firmes, o nos jugamos el futuro. Lo que no podemos es jugarnos el futuro, por eso se tomó la decisión de tener dos categoría de aforo, al 100%, pero sin poner en riesgo al resto de las personas que entren ahí, y la otra forma de aforo es a 50%”, sostuvo.

“El que no quiere pedir Código QR, y tarjeta de vacunación no hay ningún problema, pero tiene que encasillarse con uno de los dos, lo que no podemos seguir es con él juega vivo, es poner en riesgo todo lo que se ha ganado, y hacer que Panamá vaya hacia atrás, en Estados Unidos no hay margen para que decidan donde quieren estar; en Estados Unidos todos tienen que presentar Código QR o su tarjeta de vacunación para poder entrar a los restaurantes”, manifestó.

Frente a la nueva variante de coronavirus Ómicron, el ministro adelantó que va a presentar al presidente Cortizo lo que conocen por ahora del comportamiento de esta nueva cepa para que tome una decisión en cuanto a la entrada de los viajeros procedentes de esos países del Continente Africano que están dentro de la clasificación de regiones de muy alto riesgo de contagio.

Adelantó que se propondrá a Cortizo restringir la entrada al país de viajeros procedentes de Sudáfrica, Namibia, Lesotho, Zimbabue, Botsuana, Esuatini o Suazilândia, Mozambique y Malawi.