"Nito" promete respetar derecho del panameño a elegir libremente

A seis meses de que culmine su mandato, el gobernante Laurentino Cortizo dirigió su último informe al país, destacando que Panamá "requiere un ambiente de tolerancia, respeto al debate de las ideas para que los ciudadanos puedan expresar libremente sus preferencias" para elegir en mayo próximo al nuevo Presidente de la República.

"Por encima de las diferencias debe prevalecer siempre el derecho a elegir libremente porque en el ejercicio de ese derecho reside la esencia de la democracia", expresó Cortizo.

"Tengo el compromiso personal y como jefe del Ejecutivo, con una transición ordenada para la instalación de las nuevas autoridades", declaró Cortizo en el pleno de la Asamblea Nacional, el mismo escenario en la que el presidente de su partido, el PRD, Benicio Robinson, advirtiera de la posibilidad de un golpe de Estado.

Justicia igual para todos

El jefe del Ejecutivo destacó que ha sostenido y sostendrá que la justicia es la columna vertebral de la democracia al garantizar la igualdad de todos ante la ley, por lo que hizo del respeto a la justicia y su independencia, un objetivo fundamental de su gobierno.

"Nito" Cortizo reconoció que de una manera inédita en la historia republicana, pudo designar a seis de 9 magistrados de la Corte Suprema de Justicia sin ejercer la facultad constitucional y discrecional que me permitía hacerlo de manera directa.

El fallo de esta Corte Suprema de Justicia en el caso del contrato ley con la minera, es prueba de la independencia alcanzada por el Órgano Judicial durante mi administración, lo que demuestra que hoy tenemos los pesos y contrapesos que nos permiten resolver nuestras controversias por los canales legales, añadió.

Sin embargo, la defensa del candidato presidencial favorito para ganar las elecciones, Ricardo Martinelli ha denunciado la politización de la justicia, con miras a impedir su participación en los comicios que se realizarán en cuatro meses.

Dice que no ha presionado a medios

En otro aparte, el mandatario sostuvo que ha respetado plenamente el ejercicio de la libertad de expresión de todos los actores de la vida nacional. Ningún dueño de medio, ningún periodista ni comentarista, nadie puede decir que como Presidente he llamado alguna vez para reclamar la publicación de una noticia o cuestionar una línea editorial, tuvieran o no la razón. En esto no he tenido duda ni vacilación.

1,242 hectáreas, lo clave en Minera Panamá

Cortizo también dijo que ya se inició el proceso para el cierre ordenado, seguro y definitivo de la mina Cobre Panamá, ya que con independencia de los beneficios que garantizaba el nuevo contrato ley, la Corte emitió un fallo de inconstitucionalidad que es final, definitivo e inapelable. Las actividades de extracción, procesamiento y comercialización de Minera Panamá ya finalizaron, sentenció.

La hoja de ruta del plan de cierre final incluye un proceso de auditorías ambientales y técnicas que contempla adoptar las acciones necesarias para conservar y salvaguardar el ambiente, la seguridad de las instalaciones y las comunidades aledañas, para reducir los riesgos ambientales.

El jefe del Ejecutivo advirtió que "es sumamente importante el control y manejo adecuado del embalse, del manejo de relaves cuya área de intervención tiene una capacidad en la actualidad de 1,242 hectáreas" de las 12,955 hectáreas del complejo minero.

Inventario de obras y escollos

Como es costumbre, el gobernante enumeró en su mensaje de 45 minutos, los logros de su administración que culmina el 30 de junio.

Hemos llevado a cabo 1,386 obras de infraestructura mayor, con una inversión total de $20,501 millones y realizamos la mayor inversión social en la historia de Panamá, alegó el gobernante.

Pero además Cortizo no dudó en enumerar los escollos que enfrentó...nadie puede negar que ningún otro gobierno antes del nuestro tuvo que enfrentar, uno tras otro, tantos desafíos y adversidades.

En ese rosario incluyó la pandemia del Covid-19, dos huracanes, la guerra en Ucrania, la crisis climática mundial y la bomba migratoria, eventos que provocaron gastos e inversiones extraordinarias que exigieron un endeudamiento no previsto y cambios importantes en los planes de gobierno.

Indicó que pese a la pandemia que hizo que las arcas estatales dejaran de percibir en dos años $4,477 millones y que el Producto Interno Bruto se contrajera casi 18% en 2020, el país logró recuperarse y crecer 15.8% en 2021, 10.8% en 2022 y que 2023 terminaría con un 7% y una inflación anual de 1.6%.

Uno de los logros destacables de Cortizo es haber logrado salir de la lista gris del Grupo de Acción Financiera (GAFI).

Lo que no tocó

Sin embargo, el presidente no mencionó las medidas que deben implementarse pronto para enfrentar una de las mayores sequías que ha reducido el tránsito de buques por el Canal y la crisis del programa de pensiones de la Caja de Seguro Social.

