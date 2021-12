"Nito" recibe pintura que destaca trabajo de un rescatista del Senan

El presidente Laurentino Cortizo recibió un cuadro de manos del Teniente Miguel Rovira del Servicio Nacional Aeronaval donde se plasma a dos pequeñas que fueron rescatadas tras el paso de los huracanes ETA e IOTA por Chiriquí en noviembre de 2020.

En la pintura se muestra al teniente del Senan en compañía de las dos pequeñas que fueron rescatadas y el mandatario en la base de SENAN en David, cuando se organizó una pequeña fiesta por el cumpleaños de una de las niñas.

La pintura fue obsequiada al presidente Cortizo quién se mostró agradecido y a su vez destacó el trabajo de la unidad del Senan en ese importante rescate, resaltando la labor de cada uno de los rescatistas que arriesgan sus vidas para salvar otras.

Por su parte el teniente Rovira, expresó agradecer a Dios por darle la oportunidad de estar allí en ese momento para salvar a esas pequeñas, quienes habían quedado atrapada en medio de un derrumbe en la carretera que va de Gualaca a Chiriquí Grande.

"Dios me puso allí, en ese momento, me dio la oportunidad de conocerlas no me queda más que dar gracias siempre, fue un momento que marcó mi vida, su inocencia es un claro ejemplo que no importa que tan difícil sea el momento siempre sonríe, ellas nunca midieron el peligro, para ellas era un momento de diversión cruzar en medio del lodo y árboles caídos, su sonrisa lo dice todo" expresó la unidad.

Cabe resaltar que una de las pequeñas que aparecen en la pintura junto al mandatario Cortizo y el teniente del Senan, fue captada en una fotografía que se hizo viral en redes sociales donde aparecía en la espalda del teniente del SENAN sonriendo mientras era rescatada en medio de derrumbes en el sector de la Quijada del Diablo en el distrito de Gualaca , tras el paso de los huracanes ETA e IOTA por Chiriquí, que dejó miles de personas afectadas y cobro la vida de otras.