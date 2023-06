No admiten disparate de Harry contra candidatura de Martinelli

La absurda demanda de impugnación interpuesta por el exmagistrado Harry Díaz contra la candidatura presidencial de Ricardo Martinelli por el partido Realizando Metas, no fue admitida por el Juzgado Administrativo Electoral.

Díaz -en una interpretación traida por los cabellos- alegaba que Martinelli-en base al artículo 178 de la Constitución- no podía ser candidato, porque supuestamente no cumplía con la norma que establece que los funcionarios que hayan sido elegidos Presidente o Vicepresidente no podrán ser elegidos para el mismo cargo en los dos períodos presidenciales inmediatamente siguientes".

Martinelli fue elegido presidente del 1 de julio de 2009 al 30 de junio de 2004. Harry Díaz alegaba que el segundo periodo vencería el 30 de junio de 2024 y las elecciones son el 5 de mayo de 2023, por lo que le faltarían 56 días para poder ser candidato.

Harry Díaz se olvidó del caso de Guillermo Endara que fue presidente de Panamá del 20 de diciembre de 1989 hasta el 31 de agosto de 1994. En 2004 se postuló para las elecciones del 2 de mayo de 2004 como candidato del Partido Solidaridad, y quedó en segunda posición con el 30.8% de los votos. La diferencia en esa ocasión era de 121 días, en base a los absurdos cálculos del exmagistrado.

El Tribunal Electoral rechazó en primera instancia la demanda de Díaz porque "sólo se ha presentado la proclamación de Martinelli, como ganador de las primarias de RM".

Harry Díaz también fue el autor de un disparate jurídico en el caso pinchazos de admitir una acusación sin imputación, algo que no ha ocurrido en ningún otro caso.

Para Luis Eduardo Camacho, secretario general de RM, el hecho de que un exmagistrado presente una impugnación, desconociendo algo tan simple, como lo es el hecho de que en los procesos electorales internos, sólo pueden impugnar los miembros de los partidos, muestra "la clase de chambones que pueden llegar a la Corte".

