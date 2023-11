No hay plata para aumentar a $350 pensión a jubilados

El director de la Caja del Seguro Social (CSS), Enrique Lau Cortes, confirmó que, por el momento, no se realizará el aumento a 110,675 jubilados y pensionados que perciben menos $350 al mes, con el 20% de las regalías que pagaría Minera Panamá.

En su oportunidad, el mandatario Laurentino Cortizo dijo que el 50% de los ingresos anuales por extracción de cobre ($190 millones), serían para el programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja de Seguro Social y 20% para que ningún jubilado reciba una pensión menor de $350 mensuales.

Lau Cortés explicó que cualquier incremento no contemplado a las pensiones y jubilaciones debe contar con su fuente de financiamiento, y en estos momentos no existen recursos asignados. El pago debió ser a partir del 20 de noviembre.

"Esos recursos (dinero para el aumento) no han sido depositados a las cuentas de la CSS, por lo tanto, nosotros, desde el punto de vista legal, no podemos hacer ningún pago que no venga con su fuente de financiamiento que corresponde", dijo el funcionario.

Lau Cortés agregó que el Gobierno recibió fondos de Minera Panamá, el mandatario Laurentino Cortizo instruyó que estos recursos fueran puestos en una cuenta restringida con la finalidad que nadie los pueda tocar hasta tanto se defina el futuro de la relación contractual con la minera.

“En vista de que estos recursos no han sido depositados en la cuenta de la CSS nosotros estamos limitados para hacerlo efectivo por ahora”, dijo.

Para la CSS sigue siendo motivo de especial preocupación la inequidad existente y el tener un grupo de jubilados y pensionados que requiere se le aplique la justicia social y que en algún momento vamos a tener que reconocerlo, dijo el director Lau Cortés.

