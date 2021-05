No se han registrado fallecimientos de personal sanitario de CSS tras vacunación

Santamaría reiteró lo más importante es no bajar la guardia a pesar de haber sido vacunados o no porque aún no se ha alcanzado una inmunidad de rebaño ni se ha acabado el coronavirus.

Logo de la CSS ETIQUETAS:

CSS

vacunación

contra Covid

No

Fallecimiento

Personal

sanitario Por: Redacción Crítica - Jueves 20 de mayo de 2021 12:00 PM