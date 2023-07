¿Nómina Martinelli-Martín?

La posibilidad de una nómina integrada por Ricardo Martinelli como candidato a la presidencia de Panamá con Martín Torrijos, como vicepresidente, fue insinuada por el abogado Ebrahim Asvat.

"Muchos dicen que en el periodo 2004-2009 y 2009-2014 hubo plata. Entonces cómo sería la dupleta Martinelli- Torrijos para el 2024-2029. ¿Cómo ven ustedes una alianza Ricardo Martinelli para Presidente y Martin Torrijos Vicepresidente?. Dos Ex Presidentes aspirando juntos al poder", preguntó Asvat.

Hace un mes, Martinelli felicitó a Torrijos, luego de que el también exmandatario de la República hiciera públicas sus aspiraciones presidenciales para las elecciones generales de mayo del 2024.

"Te invito en algún momento a un café para intercambiar opiniones, pues ambos desde distintas doctrinas tenemos el mismo fin", manifestó el expresidente Martinelli, líder del partido Realizando Metas (RM).

Pero un Martín -temeroso al qué dirán y presionado por sus donantes- dijo en ese entonces que no tenía coincidencias con Martinelli, a pesar de que en su discurso repite no estar de acuerdo que llevemos dividiendo está sociedad solamente por caprichos individuales y plantea que debemos tener la capacidad de entender que en la confrontación no está el camino.

La más reciente encuesta de Gallup Panamá -con papeleta en mano- revela que Martinelli ganaría la Presidencia con el 57% de los votos, equivalente al apoyo popular de un millón 723,895 votos. Martín Torrijos está segundo con 8%.

