Nuevas disposiciones: Se necesita vacunaciÃ³n completa para entrar a EE.UU.

Estados Unidos anunció la nueva política de vacunación que entrará en vigencia para los viajeros internacionales desde el 8 de noviembre. A partir de esa fecha, los ciudadanos extranjeros que viajen por vía aérea a Estados Unidos deberán tener vacunación completa y presentar constancia de haber sido vacunados antes de abordar un avión con destino a Estados Unidos.

Esta política prioriza la salud pública, al proteger a los ciudadanos y los residentes de Estados Unidos, así como a las personas que nos visitan. Considerando que antepone la salud pública a otras prioridades, las excepciones a esta política serán sumamente limitadas: incluirán a menores de 18 años y ciertas personas en países donde las vacunas todavía no son fácilmente accesibles.

Publicidad

Las pautas actualizadas sobre viajes incluyen también nuevos protocolos relacionados con pruebas. A fin de seguir reforzando las protecciones, los viajeros no vacunados —ya sean ciudadanos estadounidenses, residentes legales permanentes (RLP) o el número reducido de ciudadanos extranjeros no vacunados que están exceptuados— ahora deberán someterse a una prueba durante el día previo a la fecha de salida.

Para quienes estén vacunados, el requisito sigue siendo someterse a una prueba dentro de los tres días antes del vuelo. Tenga la seguridad de estar en condiciones de realizar viajes internacionales y poder regresar consultando la información disponible en la sección de Información para viajeros sobre COVID-19 (state.gov) y en cdc.gov .

Esta política permitirá que se reanuden los viajes internacionales regulares para quienes tengan esquema de vacunación completa. Los familiares y amigos podrán volver a verse, y los turistas podrán visitar nuestros parques nacionales y lugares emblemáticos. La política contribuirá a impulsar la recuperación económica en Estados Unidos y nos complace anticipar que entrará en vigor el 8 de noviembre.