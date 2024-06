Nuevas nominaciones y designaciones en la AIG y MiAmbiente

El presidente electo, José Raúl Mulino, continúa con la tarea de seleccionar profesionales que integrarán su equipo de trabajo a partir del 1 de julio.

Adolfo José Fábrega García de Paredes es nominado por Mulino como administrador general de la Autoridad Nacional de Innovación Gubernamental (AIG). Con una trayectoria de 20 años en la industria de la tecnología y el desarrollo de software, Fábrega es egresado de la Universidad de Notre Dame en Estados Unidos, donde obtuvo su licenciatura en Ingeniería de Sistemas de Información.

Además, ha participado en programas ejecutivos en el INCAE y el Instituto Tecnológico de Massachusetts.

Es el fundador y actual gerente general de Pensanomica, S.A., una empresa de software con sede en Panamá.

Su experiencia incluye haber sido miembro de la Comisión Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación del SENACYT, socio fundador de Global Marine Group (GMC), y profesor de tecnología en la Universidad del Istmo.

En 2010, fue designado asesor por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en la Dirección Nacional de Tecnología de la AIG.

Además, ocupó la presidencia de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá durante el período 2023-2024.

Por otra parte, se ha confirmado la designación de Óscar Vallarino como viceministro de Ambiente, quien colaborará en esa cartera junto al ministro designado, Juan Carlos Navarro.

Vallarino cuenta con una maestría en Ciencias de la Universidad de Aberdeen, Reino Unido; una licenciatura en Biología Marina de la Universidad Estatal Nicholls, Louisiana (EE. UU.); un diplomado en Administración de Empresas del Instituto Centroamericano de Administración de Empresas (INCAE) y otro en Gestión de la Reputación del Instituto de Estudios Superiores de Administración (IESA).

Desde el año 2012 hasta el 2018, Vallarino se desempeñó como vicepresidente de Asuntos Corporativos de la en la Autoridad del Canal de Panamá (ACP).

De octubre de 2018 a octubre de 2019, fungió como vicepresidente de Asuntos Corporativos y Comunicación en la ACP.

También se desempeñó como gerente ejecutivo de la División de Ambiente y como secretario de la Comisión Interinstitucional de la Cuenca Hidrográfica del Canal de Panamá (CICH) desde el año 2000 hasta el 2012

Ha ocupado el cargo de director ejecutivo de la Asociación Nacional para la Conservación de la Naturaleza (ANCON) y miembro de las juntas directivas de diversas organizaciones, incluidas la Fundación NATURA, FUPASA, Amigos del Patronato del Aguila Harpia, Fundación Chagres y la Association for Biodiversity Information (ABI) y de empresas tales como Ancon Expeditions of Panama Inc, entre otros.

