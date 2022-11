¡Ojo con los niños! 166 menores quemados en el Hospital del Niño

Se acercan las fiestas decembrinas con ello el uso de juegos pirotécnicos forman parte de las celebraciones.



En el Hospital del Niño "Dr. José Renán Esquivel", anualmente se atienden unos 450 casos de menores afectados por algún tipo de quemadura.

Hasta el mes de agosto del 2022 en el Hospital del Niño han recibido a unos 166 menores quemados, siendo la mayor causal de quemaduras el contacto con líquidos calientes.



En el mes de diciembre, las lesiones más comunes se dan por el utilización de pirotecnia no autorizada.



La experiencia indica que lo que más se afecta con mucha frecuencia son las manos, ya que estos explotan antes de que el menor los pueda arrojar.



Marvis Corro, jefa del Servicio de Quemados en el Hospital del Niño Dr. José Renán Esquivel, apuntó que en el país se hace urgente y necesario que se asuma una responsabilidad colectiva respecto a este tema.



En sentido de lo anterior, la Dra. Corro insistió en que es sumamente necesario establecer una campaña nacional permanente de prevención de quemaduras.



Profundizó que “esta es una patología sumamente dolorosa que según la profundidad y extensión de quemadura pueda conllevar a la discapacidad de una persona e incluso hasta la muerte, y al ser una situación prevenible, no se justifica bajo ningún caso que ocurra”, estimó la especialista.

Las principales recomendaciones son las siguientes:

• Evita cocinar, beber o llevar alimentos calientes mientras carga a su hijo.

• No colocar alimentos y líquidos calientes en las mesas.

• No usar manteles cuando haya niños pequeños.

• Gira las manijas de las ollas y de las sartenes para que apunten hacia la parte trasera de la cocina, y usa las hornillas traseras siempre que sea posible. Supervisa siempre la cocina mientras cocinas.

• Establece zonas prohibidas como la cocina, fogones o cualquier área de cocina.

• Mantén los dispositivos térmicos fuera del alcance de los menores, entre ellos, planchas y rizadores, etc.

• Comprueba la temperatura de los alimentos antes de servirlo a niños pequeños. Ten cuidado al calentar alimentos o líquidos en un microondas, ya que podría hacerlo de manera dispareja.

• Cubre los tomacorrientes que no se utilicen con una tapa de seguridad. Introducir un tenedor, una llave u otro objeto de metal en un tomacorriente podría provocar una quemadura eléctrica.

• Mantén los cables eléctricos fuera del camino para que los niños no se los lleven a la boca.

• Reemplaza los cables eléctricos dañados, frágiles o desgastados.

• No instales cables por debajo de alfombras ni de tapetes.

• No permitas que los niños jueguen con fuegos artificiales o bengalas ni cerca de ellos.

• Guarda los fósforos y los encendedores bajo llave, enseñe a los niños que los fósforos y los encendedores no son juguetes.

• Mantén las velas encendidas fuera del alcance de los niños y apágalas antes de retirarte de la habitación.

• Ten cuidado con los cigarrillos. No fumes dentro de la casa, en especial, en la cama. Usa ceniceros grandes y profundos. Vacíalos con frecuencia y mójalos con agua antes de tirar las cenizas y los cigarrillos.

¿Cómo actuar en el caso de que su hijo sufra alguna quemadura?

• Dejar caer abundante agua del grifo sobre el área de la quemadura hasta que la persona se sienta aliviada, siempre que la quemadura sea pequeña.

• Aislar lo que esté quemado en la piel como ropa, aretes, líquidos u otros objetos.

• Cubrir el área quemada con algo limpio.

• Trasladar al menor al centro médico más cercano.

