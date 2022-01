Ómicron se presenta como gripe aguda

La jefa de la unidad de inteligencia sanitaria de la Caja de Seguro Social (CSS), Gladys Guerrero explicó que la variante ómicron del Covid-19 se comporta como si fuera un cuadro respiratorio gripe agudo.

Guerrero dijo que incluye fiebre, dolor de cabeza, congestión nasal, dolor de garganta, por lo que sí tiene esos síntomas y ha estado en contacto con alguien que tiene covid-19 o tenido situaciones de riesgo o aglomeraciones sin medidas de bioseguridad, debe hacerse hisopado.

Además, explicó que la capacidad en la CSS es 50% en salas en UCI, pero ha ido aumentando la ocupación de camas en salas y unidades de cuidados respiratorios especiales.

En el hospital Covid de la Ciudad Hospitalaria hay 94 pacientes y todos los días hay más admisiones, entre 15 y 20.

En tanto, el Dr. Gustavo Santamaría, director de Prestaciones en Servicios en Salud, advirtió que esta cuarta ola no es un resfriado más, esto sigue siendo la pandemia de la COVID-19 y la Ómicron es una variante.

“Lo que puede ser un resfriado para una persona que cuenta con sus dos dosis y su refuerzo, no puede ser lo mismo para una persona que no cuente con su esquema de vacunación completo, esto es jugar a la ruleta rusa, no exponga su vida y la de otras personas” señaló Santamaría.

El 92 a 93% de los pacientes que están en unidades de terapia intensiva y de cuidados respiratorios especiales, son los que no tienen las vacunas o no cuentan con un esquema de vacunación completo.