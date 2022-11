Orador: descrédito reemplazó el debate en Panamá

El exembajador en Washington, Eloy Alfaro De Alba, destacó que en Panamá hemos perdido el arte de la discusión constructiva, respetuosa y el argumento robusto se ha rendido ante el ataque con las armas del descrédito, de la descalificación y del irrespeto.

En un discurso en el cementerio Amador por los actos oficiales conmemorativos del Día de los Difuntos y de los Próceres de la Independencia, Alfaro destacó el contraste entre el respeto que inspiran los muertos, y la falta de respeto entre los vivos que es característica lamentable de nuestra sociedad.

Explicó que el ataque político certero es efectivo, siempre ha existido, porque es inevitable y hasta sano, pero el insulto irrespetuoso no, ni debe refugiarse bajo el manto protector de las libertades de expresión y de prensa, de lo contrario correremos el riesgo de que la ofensa con descalificaciones, descréditos e insultos, de todos contra todos, termine por destruir la credibilidad de todos, hasta que no quede ninguno, con el peligro de que la agresión verbal termine en violencia física, en perjuicio del clima político y de la continuidad de la democracia en Panamá.

Hemos perdido la capacidad de debatir, armados solo con la fuerza de argumentos racionales, sensatos, convincentes, señaló el orador designado por el Ejecutivo.

Intentamos diálogos, que, pese a sus sanas intenciones, devienen en agresiones verbales, en imposiciones, descalificaciones, irrespetos y ofensas personales, que desconocen los verdaderos intereses nacionales, y terminan frustrados, inconducentes por su manifiesta hipocresía, resaltó Eloy Alfaro.

El orador expresó que el discurso respetuoso ha sido reemplazado por el insulto, que, con justificación o sin ella, se lanza sin consideración a la honra de personas, y ahora, desconociendo una sana tradición panameña, se utiliza con saña y burla, contra hombres y mujeres, y hasta contra sus familias y su intimidad, sin consideración a la sensibilidad de personas ni a la dignidad de sus cargos.

Según el exembajador, el abuso no solo se transmite desde medios de comunicación formales, tradicionales, escritos, digitales, radiales y televisivos, sino, además, asistido por la capacidad de la tecnología, con la magnificación masiva de las redes sociales.

Peor aún, las ofensas se reparten, con intención y alevosía, desde “call centers”, utilizando con grosería “memes” y noticias falsas, escondidas en la oscuridad cobarde del anonimato, añadió.

Eloy Alfaro sostuvo que el insulto no es monopolio de políticos o apolíticos, de partidarios o independientes, de gobierno o de oposición, de la esfera pública o la privada, pero además aclaró que en lo particular no pretende exculparse, por el contrario, se declara culpable, confeso y arrepentido.

Los actos de ayer incluyeron la tradicional romería al Cementerio Amador. El presidente Laurentino Cortizo Cohen, encabezó los actos conmemorativos del Día de los Difuntos y de los Próceres de la Independencia.

En compañía de ministros de Estado, el mandatario Cortizo colocó una ofrenda floral en el mausoleo del doctor Amador Guerrero, primer presidente de la República de Panamá

Acto seguido, el jefe del Ejecutivo también llevó una ofrenda floral al mausoleo de los Soldados de la Independencia, acompañado de la vicealcaldesa de Panamá, Judy Meana, y el presidente del Consejo Municipal de Panamá, Ramón Ashby Chial.

El doctor Guillermo Lawson Gil, orador de fondo designado por el Consejo Municipal de Panamá para los actos en tributo a los Soldados de la Independencia, valoró la grandeza de los hombres y mujeres que dieron sus vidas por la libertad de todo el pueblo panameño.

Lawson pidió a los “gobernantes, que escuchen la voz inequívoca del pueblo, esa voz que habla de necesidades y dolencias sociales. Trabajemos juntos por el anhelado estado de bienestar y mantengamos viva la llama del civismo”, añadió.

