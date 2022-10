Otra oportunidad para las especies silvestres

Son las 8:00 a.m. del sábado 24 de septiembre, la bióloga Cándida Somarriba, se adentra a un bosque tropical húmedo en donde están alojados alrededor de veinte animales silvestres; cada uno en distintos espacios, diferentes condiciones, pero con el mismo proceso: ser rehabilitados para luego regresar a su entorno natural.

Cándida forma parte del equipo de diez biólogos y de tres veterinarios que trabajan diariamente, de lunes a domingo, en la alimentación, atención y proceso de recuperación de animales silvestres que se encuentran en el Centro de Rehabilitación Ex situ del Ministerio de Ambiente.

El lugar está inmerso dentro de una zona boscosa, justamente lo que requieren estos animales para reencontrarse con su instinto salvaje y estar en contacto con la naturaleza. La ubicación de este sitio es confidencial, por la seguridad de ellos y para no entorpecer el proceso de rehabilitación, aunque ya hay personas que han dado con su paradero.

Y es que de solo imaginarlo, este lugar sería el ideal para dar un paseo familiar y ver a lindos monos balancearse de un lado a otro dentro de sus grandes jaulas, o quedar deslumbrados con el elegante andar de un tigrillo o de un ocelote; pero no, ya que estos animales no son para exhibición, lastimosamente estos animales silvestres, víctimas de situaciones antropogénicas, que dependiendo de la especie, edad y condición física, son obligados a pasar varias semanas o meses bajo el cuidado veterinario para mejorar su condición de salud; y luego puede tardar entre semanas o hasta años para su rehabilitación.



Las causas más comunes

Erick Núñez, jefe nacional de Biodiversidad del Ministerio de Ambiente, expresa que dependiendo de la temporada de reproducción de ciertas especies, se reciben principalmente aves y mamíferos. “Por ejemplo, entregan regularmente crías de búhos y yaguarundí (felinos) que son “rescatadas” por ciudadanos, pensando que fueron abandonados por sus progenitores, entre los meses de febrero y abril”, agrega.

También llegan por tenencia ilegal, principalmente aves de la familia de los psitácidos (pericos, loros, guacamayas) y los ranfástidos (tucanes); primates como los monos tití, monos aulladores, monos cariblancos y monos araña y felinos como ocelotes.

En otros casos también están los perezosos, víctimas de electrocución en tendidos eléctricos; venados, mapaches, ñeques y ocasionalmente felinos atropellados; aves rapaces heridas por perdigones; y últimamente se han recibido distintos animales silvestres atacados por animales domésticos, como perros y gatos.

El distanciamiento es fundamental

El tiempo de rehabilitación va a depender de la especie, edad, condición de salud, y del tiempo que la especie estuvo en contacto con humanos, si fuera el caso.

Los felinos, son los animales más difíciles de rehabilitar debido a que ellos se mantienen en el medio natural cerca de dos años bajo el cuidado de la madre, además que les toma tiempo aprender a cazar presas vivas. De hecho, en el centro hay un ocelote que tiene más de un año y aún hace falta adoptar ciertas conductas para estar listo para regresar a su hábitat natural.

El área de rehabilitación debe ser de acceso restringido a personas que no están involucrados en el proceso de rehabilitación, para que el mismo no sea afectado. De hecho, el contacto entre el personal involucrado en el proceso de rehabilitación y los animales debe ser el mínimo. Los biólogos colocan la dieta elaborada por la doctora Mariana Parks, a través de una ventanilla, luego la cierran enseguida.

Diferentes fases



Al momento que un animal es rescatado, se procede a evaluarlo medicamente para determinar su condición de salud. Los animales heridos o crías son mantenidos bajo condiciones especiales y cuidados. Si el animal presenta buena condición de salud o ya está recuperado y el mismo es apto para iniciar el proceso de rehabilitación, se procede a trasladarlo a un recinto que es acondicionado según los requerimientos de la especie. Las áreas de rehabilitación están expuestas al entorno natural. Una vez el animal desarrolle las habilidades que le permitan sobrevivir, se libera en sitios donde se ha determinado su distribución geográfica natural.

¿Qué se hace con los animales que no pueden regresar a su medio?

Los animales que no puede ser liberados al medio silvestres, son dados en custodia a un centro o zoológico que cuente permiso con MiAMBIENTE. El jefe del depto. de Biodiversidad, detalla que es lamentable privar a un animal de vivir en su ambiente natural y ser separados de su madre , haciendo alusión que las madres de muchos de ellos son asesinadas para poder así capturarlos y ser adoptados o vendidos como mascotas.

Un importante complemento

Hace un mes inició la construcción de la primera fase de la clínica veterinaria de vida silvestre de MiAMBIENTE. El centro médico gubernamental estará ubicado dentro del Parque Nacional Camino de Cruces, un espacio con clima tropical lluvioso, de gran vegetación; un lugar propicio para la rehabilitación de animales.

En este sitio también se contará con un área habilitada para la rehabilitación ex situ, por lo que será crucial para complementar con las labores que se realizan en el actual centro.

