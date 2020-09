Pachi: ‘hay que aprender a vivir con el virus’

Para el Dr. Francisco Sánchez Cárdenas, miembro del Consejo Consultivo del Ministerio de Salud, hoy es un día crucial por lo que hay que aprender a vivir con la situación actual del coronavirus y el país no se puede detener.

"Nosotros tenemos que aprender a vivir con este virus, tenemos que aprender a manejar la situación de tal manera que el país siga avanzando. Panamá no se puede detener por esta pandemia", expresó Sánchez Cárdenas.

Indicó que así como en otros países, la comunidad no adopta las medidas sanitarias de forma bastante responsable, va a pasar como en España que se registró 7,000 contagios en un solo día. Cada uno tiene que cuidar su salud, su entorno, su distancia, su cuerpo", añadió.

Manifestó que espera que no haya rebrote, sin embargo dijo que están preparados para un repunte de casos, pero dijo que "no quisiera que por no atender el llamado, volvamos a cerrar comercios y a la cuarentena...la solución está en cada uno de nosotros".

El médico miembro del Consejo Consultivo del Ministerio de Salud indicó que para este repunte de casos que podría darse, las estructuras sanitarias o Ciudad Hospitalaria son muy importantes en este momento. Siento que el gobierno tiene que hacer todo lo que sea necesario para reordenar ese proyecto, abrir ese hospital lo más pronto posible en la parte que se pueda abrir para atender los casos de Covid-19 ,así como otras patologías que también necesitan atención hospitalaria".

En cuanto al uso de la hidroxicloroquina, Sánchez Cárdenas dijo que es llamativo el hecho de que el medicamento ha sido introducido en los pacientes que están en observación y Ia curva ha mejorado.

El neurocirujano exhortó a que dejen que la ciencia avance y no nos metamos en peleas estériles, porque al final descubriremos que es lo cierto y lo falso.