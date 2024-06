Paciente se perdió y lo hallan muerto en el baño del hospital

Dos hermanos, Gustavo y Jesús Guerra, han denunciado una grave negligencia en el Hospital Regional Doctor Rafael Hernández tras encontrar a su padre, el señor Jesús Guerra, muerto en un baño del hospital. El incidente ocurrió luego de que el paciente fuera ingresado con intensos dolores en el área del tórax.

Una Historia de Dolor e Incertidumbre

El pasado domingo de mayo, el señor Jesús Guerra, de 73 años, fue llevado a la policlínica Pablo Espinosa por sus hijos debido a un dolor agudo en el lado izquierdo del tórax. Tras realizarle varias pruebas y descartar problemas cardíacos, los médicos decidieron trasladarlo al Hospital Regional Doctor Rafael Hernández para una observación más detallada.

El lunes por la mañana, Gustavo Guerra visitó a su padre en el hospital y notó que no estaba en su camilla. Los médicos le informaron que el señor Guerra había sido llevado para realizarse un ultrasonido y una tomografía computarizada (CAT) para determinar la causa del dolor. Confiados en la información recibida, los hermanos se retiraron del hospital.

Una Llamada Angustiante

A las dos de la tarde, la familia Guerra recibió una llamada del hospital preguntando si se habían llevado al señor Guerra, ya que no podían encontrarlo. Sorprendidos y alarmados, los hermanos se apresuraron al hospital, donde se enteraron de que su padre no había llegado a los exámenes y no aparecía en ninguna parte del hospital.

Trágico Descubrimiento

Después de una búsqueda intensiva, el equipo de seguridad del hospital y los hermanos Guerra encontraron al señor Jesús Guerra en un baño destinado al personal técnico del hospital. Tristemente, el cuerpo ya presentaba signos de rigor mortis, indicando que había fallecido horas antes.

Un Llamado a la Responsabilidad

La familia Guerra ha exigido respuestas y responsabilidades a los directivos del hospital. Según Gustavo Guerra, hay una falta de coordinación y responsabilidad compartida entre el personal médico y administrativo. A pesar de que se han puesto en contacto con el departamento de relaciones públicas de la Caja de Seguro Social, no han recibido una respuesta oficial. Actualmente, el Ministerio Público está llevando a cabo una investigación para determinar las causas y responsabilidades de esta tragedia.

Este lamentable incidente pone en evidencia la necesidad de una revisión profunda en los protocolos y procedimientos hospitalarios para garantizar la seguridad y el bienestar de los pacientes, especialmente aquellos en condiciones críticas.

