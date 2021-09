Padres de familia del Naudeau luchan para que hijos retornen a clases

Panamá- Padres de familia del Instituto Fermín Naudeau continúa su lucha para que los estudiantes retorne a clases de forma semipresencial, segura y con el cumplimiento de las normas de bioseguridad.

Carlos Pérez Bayro, miembro de la junta directiva de la Asociación de Padres de Familia, manifestó que ha realizado varios intentos para que sus hijos retorne a clases, pero hasta el momento ha sido imposible.

Pérez denunció que el director del plantel, Eric Prescilla, en una reunión el pasado sábado, los dejó plantados, y adicionalmente no se ha llamado al comité de bioseguridad.



"No hay acuerdo entre los directivos del colegio y docentes. Los padres de familia deseamos que los estudiantes retorne para reciban el derecho a la educación como establece la Constitución Nacional", reiteró.



Lamentó que la ministra de Educación, Maruja de Villalobos, empuja por un lado, y los directivos y docentes empujan para otro lado.

El representante de los padres de familia solicitó la intervención de las altas autoridades del Meduca para que se defina la fecha de entrada a clases, pero cumpliendo con lo que establece los decretos en torno al tema.



Posición del director del IFN

"Los docentes no es que no quieran venir a dar clases. Tenemos un plan de bioseguridad a medias porque se tiene el plan, pero no hay comunidad educativa, y hacen falta unos cableados para que haya internet ", respondió Eric Prescilla, director del Instituto Fermín Naudeau.



Prescilla reiteró que se requiere un trabajo de cableado eléctrico para haya el servicio Internet completo.