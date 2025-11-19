Panamá e India firman memorandos para impulsar tecnología y obras comunitarias

Cinco memorandos de entendimiento firmaron Panamá e India para la aplicación de proyectos de impacto rápido.

El acto de la firma se llevó a cabo en el Salón Paz del Palacio de Las Garzas y contó con la participación del ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac; y el secretario Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt), Eduardo Ortega Barría, por parte de Panamá. Por India, el embajador de la India en Panamá, Sumit Seth.

Según la información brindada, estos acuerdos permitirán la ejecución de obras comunitarias, mejoras en centros educativos y una red de 9 estaciones de experimentación de IA.

Los acuerdos permitirán la canalización de arroyo en el corregimiento de Santa Rita, distrito de Antón, provincia de Coclé, con el fin de canalizar y estabilizar el cauce del río Santa Rita para reducir el riesgo de inundaciones. Así como también la construcción de un puente para vehículos en este mismo corregimiento.

Además, se invertirá en el Plan de Seguridad Alimentaria y Sostenibilidad Comunitaria en la Escuela Amelia Denis de Icaza, en San Miguelito, donde se implementará un modelo integral de seguridad alimentaria que permita al centro educativo y comunidades aledañas convertirse en entornos sostenibles y autogestionados.

Igual plan se pondrá en marcha en el Centro de Educación Básica General Samaria Sinaí (San Miguelito).

Mientras que el quinto memorando fue suscrito por Ortega Barría, secretario de la Senacyt, y contempla la creación del proyecto “Inteligencia Artificial (IA) y Ciencia de Datos, Estaciones de Experimentación en la Senacyt Rincones Clubhouse”.

“Estoy muy feliz y es un gran honor firmar estos acuerdos con el Gobierno de Panamá. ¡Viva Panamá, viva India y viva la amistad!”, expresó el embajador Sumit Seth.

Añadió: “Panamá tiene mucho talento y en la India tenemos varios institutos de alto nivel para mejorar el talento de Panamá. Este año hemos subido el número de becas para Panamá, de 25 hasta 30, y espero que esto suba a 50 y 100 para jóvenes talentosos de Panamá”.

Por otro lado, la primera dama, Maricel Cohen de Mulino, quien actuó como testigo de honor, destacó el impacto que tendrá con obras sociales los acuerdos suscritos, los cuales facilitarán la inversión en proyectos que beneficiarán a comunidades vulnerables.