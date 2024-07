Panamá exige a Colombia mayor control sobre paso de migrantes

El ministro de Seguridad Pública, Frank Alexis Ábrego, reiteró que la implementación de las cercas en algunos puntos de la selva de Darién, se debe a hay migrantes irregulares que ingresan al país sin identificación ni pase oficial de la República de Colombia.

El ministro Ábrego señaló en el Programa Radar, que Colombia no mantiene un control real sobre las personas que cruzan la selva ni aplican biometría o huella ocular como lo hace Panamá.



Ábrego resaltó que producto de esta tecnología, se ha detectado alrededor de 48 personas requeridas por la Interpol debido a distintos delitos e incluso, algunos pertenecen a grupos terroristas.



“Nosotros le planteamos a Migración Colombia que lo ideal para Panamá, es que ellos le hicieran a los migrantes un primer control de seguridad”, señaló el Ministro.



A pesar del grave problema migratorio que se da en la frontera entre Panamá y Colombia, hasta la fecha, en la zona no se mantiene ningún punto de control entre ambos países.



“Aunque usted no lo crea, Panamá y Colombia no tienen ningún lugar a lo largo de la frontera donde haya oficinas migratorias o de seguridad entre ambos países. Los puestos binacionales que tenemos con ellos, son de seguridad para el combate del narcotráfico”, afirmó Ábrego.



En cuanto a las personas que se dedican a lucrar ilegalmente con la migración irregular, el ministro Ábrego comentó que del lado panameño se ha capturado y procesado a algunas personas por este delito, sin embargo, no conoce esas mismas estadísticas del lado colombiano.



"El director de Migración en Colombia comentó, que el Clan del Golfo controla el traslado de estas personas hasta nuestra frontera, los lleva hasta nuestro límite fronterizo y les dicen: siga la ruta que al final de este camino usted va a encontrar a la Fuerza Pública de Panamá, que lo va a ayudar’’, indicó el ministro Ábrego.



Por otro lado, el Ministro también se refirió a los retenes policiales que se hacen en distintos puntos del país. “Hay gente que se molesta por los retenes, porque la migración empieza a pedir documentación a los motorizados o porque vamos a los restaurantes. Eso es parte de la labor preventiva en búsqueda de personas que se dedican al robo, al hurto o a la extorsión”, expresó.

