El mandatario de la Nación, Laurentino Cortizo, anunció que en 90 días Panamá iniciará el proceso de vacunación contra la Covid-19, sin embargo, dijo que "no hay manera que nosotros avancemos si no corregimos el comportamiento social, colectivo e individual en algunos lugares; créanme que no hay fórmula… si no corregimos eso… Les pido que no bajemos la guardia".

Advirtió que el "juega vivo termina en juega muerto" con respecto a la indisciplina social y sanitaria de un grupo de la población e insistió que debe cumplir las normas de bioseguridad y principalmente no "bajar la guardia".

Publicidad

LEE TAMBIÉN: Quien no trabaje durante la cuarentena no cobrará

"Este 2021, sin duda alguna, será el inicio de un mejor Panamá", concluyó Cortizo durante su visita al centro de convenciones Atlapa, donde se elaboran y distribuyen las bolsas de alimentos del Plan "Panamá Solidario" para entregar a familias en áreas de difícil acceso.

Minsa listo con plan de vacunación

Las autoridades del Ministerio de Salud prevén que las primeras 450,000 dosis de la vacuna de Pfizer, que cuenta con un 95 % de efectividad, llegarán a Panamá en el primer trimestre de 2021 y se distribuirá a una "población en específico", mientras que el resto lo harán en diferentes meses del año.

El plan de vacunación prioriza a adultos mayores y personal sanitario y miembros de la Policía Nacional.