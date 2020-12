Quien no trabaje durante la cuarentena no cobrará

Muchas preguntas y pocas respuestas han surgido entre la ciudadanía, luego de que ayer el Ministerio de Salud (Minsa) informó que a partir del próximo 4 de enero y hasta el 14 de enero del 2021, no habrá jornada laboral presencial en las provincias de Panamá y Panamá Oeste, debido a que la movilidad será restringida por género ante el incremento de los casos de COVID-19.

Según explicó la mañana de este lunes el viceministro de Trabajo, Roger Tejada, en el noticiero de TVN-2, actualmente las autoridades se mantienen realizando las coordinaciones para establecer, mediante un decreto ejecutivo, la normativa que regirá durante los 11 días laborales de la primera quincena del mes de enero de 2021, mientras se mantenga la cuarentena total en estas dos provincias.

Publicidad

Agregó que ante este escenario se estaría frente a una nueva suspensión de los efectos de los contratos, pero que las empresas también podrían hacer uso de otras alternativas como lo son: los permisos remunerados, los no remunerados, aplicación de vacaciones y el teletrabajo.

Tejada aclaró que la modalidad del teletrabajo podría ser aplicada, incluso para aquellos colaboradores que se mantenían con contratos suspendidos y que ya habían sido notificados por sus empleadores que serían reactivados a partir del 2 de enero de 2021, pero que eso depende de los acuerdos a que lleguen los empresarios y los trabajadores.

#SucesosCri La @ProtegeryServir realizó una serie de operativos contra el narcotráfico y microtráfico del mediante los cuales logró el decomiso de 158 paquetes con droga y realizaron 76 allanamientos https://t.co/xxzuOn0rDn — Diario Critica.Pa (@criticaenlinea) December 28, 2020

El alto funcionario recordó que el 24 mes de marzo, mediante el Decreto Ejecutivo 507, y otros, se estableció cuáles actividades eran esenciales y cuáles no. A la vez mencionó que la población va a tener que ser paciente y esperar hasta que el Minsa emita el Decreto Ejecutivo mediante el cual se establecerá el listado de las actividades que podrán seguir operando durante la cuarentena, como lo son los supermercados, las farmacias, las empresas de logística, entre otras.

Dejó claro que cuando se habla que el sector privado estará sin jornada laboral, eso "significa que no habrá jornada presencial para las provincias de Panamá y Panamá Oeste" y que si las empresas no utilizan la figura del teletrabajo u otras alternativas, también se podrá utilizar la figura de "suspensión de los efectos del contrato, lo cual significa que el trabajador no realizará sus funciones, por lo cual no recibirá un ingreso" durante esta nueva cuarentena y pasará a ser la lista de asistencias estatales como el vale digital, bono solidario o bolsas de comida.

Tejada recordó que para el sector Público, aún se mantiene vigente el Decreto Ejecutivo 1684, mediante el cual se estableció que estarían realizando sus labores al 50% de capacidad y de manera alternada.

Indicó que al Ministerio de Comercio e Industria (Mici), le corresponde establecer los salvoconductos o la figura que se utilizara durante la primera quincena de enero para los trabajadores que necesiten movilizarse hasta sus puestos laborales. El día de hoy el Mitradel se reunirá con representantes del sector empresarial para generar las medidas que se adoptarán de forma equilibrada.

Con relación al sector agropecuerio, mencionó que será el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (Mida), a quien le corresponderá emitir los salvoconductos o la figura que se utilizará para la movilidad de los trabajadores de este sector primario.