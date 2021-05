Panamá interpreta políticamente Principio de Especialidad

En Panamá las instituciones jurídicas están interpretando el Principio de Especialidad dependiendo de los intereses políticos de grupos o de personas particulares, advirtió el abogado internacionalista Luis Fuentes Montenegro.

“Hoy puede ser el expresidente Ricardo Martinelli, pero mañana puede ser cualquier panameño, e incluso los propios adversarios políticos del exmandatario”, sentenció el jurista, en referencia a la interpretación que le han querido dar las autoridades a las reglas del Principio de la Especialidad.

Publicidad

Montenegro enfatizó que hay que entender cuál es la función que deben tener las instituciones, “es crear certeza, crear seguridad, con independencia de que seas mi adversario o con independencia de que puedas pensar diferente o distinto de cómo yo pienso”.

¿Qué es lo que ha procurado el Principio de Especialidad?, “que las personas en los procesos de extradición, tengan garantías procesales, entre las que están que sea procesado o investigado por la situación penal por la cual se procedió a otorgar la extradición”, explicó.

Añadió que en el caso de Panamá y Estados Unidos existen tratados específicos, como el firmado al inicio de la República en 1904 y la Convención de Montevideo, que son las que en realidad regulan el tema de la extradición entre estas dos naciones.

“Esos convenios son claros y las interpretaciones siempre han sido claras y nunca ha existido ningún otro aspecto de interpretación frente al Principio de la Especialidad”, sentenció.

De forma clara, Fuentes Montenegro indicó que en el caso del expresidente Martinelli, es “la primera vez que se han dado interpretaciones que verdaderamente no corresponden a la institución de la extradición y a la interpretación correcta del Principio de la Especialidad”.

“Yo no he visto, salvo en este caso del exmandatario Martinelli, interpretaciones tan incorrectas, que persisten en violentar, no solo el Principio de la Especialidad, sino la naturaleza de la institución de las extradiciones y allí estamos creando precedentes peligrosos, porque hoy yo puedo decir vamos a violar esta figura, pero mañana puedo ser yo el afectado”, expresó.

El experto en Derecho Internacional puntualizó que es un riesgo y un peligro forzar interpretaciones “equivocadas” sobre el significado verdadero de la figura del Principio de la Especialidad.

“El significado de la especialidad no es algo que yo lo digo, el significado y la naturaleza del alcance del Principio de la Especialidad y de la institución de la extradición es un asunto que está desde hace muchas décadas consagrado en estudios de Derecho Internacional Público y en convenios como garante de las relaciones bilaterales y multilaterales de respeto entre diferentes Estados”, dijo el experto.