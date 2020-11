Panamá no puede hablar de rebrote, porque nunca se ha controlado la pandemia

El Dr. Francisco Sánchez Cárdenas, miembro del Consejo Consultivo Contra el Covid-19, manifestó que en Panamá no se puede hablar de rebrote, ya que nunca se ha controlado el 100% la pandemia.

Sánchez Cárdenas explicó que por día hay de 700 a 800 casos lo que indica que hay muchos contagios todavía en las comunidades, "el hecho de que tu veas la curva y que haya una meseta, pero esa meseta no es una meseta baja, es una meseta alta".

Pero, ¿De dónde están saliendo esos contagios?

El médico indicó en "Radar "que han llegado a la conclusión de que mucho de esos casos vienen de personas que están totalmente asintomáticos, que están activos, están trabajando, están con sus familias y con sus amigos, van a los parking, a la playa y es eso lo que probablemente tenga esa meseta tan alta y que es muy peligrosa.

Dijo que el virus llegó para quedarse y estará aquí casi un año más, "esta es una situación de mucha gravedad, en ese tiempo seguirá afectando a muchas personas".

Por tal razón, el Doctor Sánchez Cárdenas dijo que los hisopados aleatorios no se deben ver como que están quitando derechos humanos, "si no que estoy tratando de ser solidario con el resto de la ciudadanía, con mis familiares, si es un examen en la que no te van hacer una herida, no te van hacer nada absolutamente peligroso, entonces ¿cuál es el problema de ponerse un palillito en las fosas nasales y ya eso es todo?".

Señaló que hay que tratar de convencer a las personas, ya que muchos con niveles educativos piensan que porque no tienen síntomas no se deben hacer la prueba, "es tratar de convencer a las personas que hay un alto porcentaje de panameños que están contaminados y no lo saben, y eso es un gran peligro y una gran falencia que tendríamos nosotros en nuestras estadísticas y no vamos a salir de esa meseta de 700, 800 casos".

En cuanto al tema de la reapertura de las playas, explicó que el hecho de que sea abierto, depende es la cantidad de personas que vayan, porque aunque ahora se haya puesto en práctica el tema de la burbuja familiar, se observa cuando van con niños y quedan jugando con otros niños en esa playa y se produce una ruptura de la burbuja, por lo que insta a realizarse la prueba para que cada quien que vaya a la playa, por lo menos tenga la seguridad de que no está contaminado y si tiene duda entonces que tome las medidas necesarias para evitar una contaminación.

Advirtió que en todo lugar público aunque tenga un aforo permitido, van a tener que llegar a la medida de practicar pruebas, en todos los lugares que vaya a entrar gente si las cosas se ponen muy críticas para evitar cerrar los locales y la economía nuevamente.

Aseguró que el Ministerio de Salud se ha preparado con un plan de contingencia para tal casos que se presenten las circunstancias y muy pronto se dará a conocer para la tranquilidad, "no queremos llegar nuevamente a establecer las restricciones".