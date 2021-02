Panamá reporta 682 casos y 21 muertes por Covid-19

El informe epidemiológico del Ministerio de Salud reporta 682 casos positivos nuevos de Covid, para un total acumulado de 339,383 desde que se registró el primer caso de coronavirus en Panamá en marzo del 2020.

En las últimas horas se han registrado 20 nuevas defunciones, además se actualiza una muerte de fecha pasada, lo que sumado a la cifra anterior, se eleva a 5,810, la totalidad de los fallecidos por el virus y, la letalidad se encuentra en 1.7%

A la fecha se aplicaron 9,909 pruebas, para un porcentaje de positividad de 6.8% y hay 9,417 casos activos.

En aislamiento domiciliario hay 8,229 personas, de los cuales 7,888 se encuentran en casa y 341 en hoteles. Los hospitalizados suman 1,188 y de ellos 1,016 se encuentran en sala y 172 en UCI.

En el mundo se registran 63,585,142 personas recuperadas, mientras que se suman un total de 112,660,503 casos positivos por COVID-19 acumulados y 2,499,552 defunciones para un porcentaje de letalidad de 2.2%.

El Minsa anunció que mañana viernes se iniciará con el proceso de vacunación a las personas con discapacidad mayores de 16 años certificados hasta el 31 de diciembre de 2020 por la Secretaria Nacional de Discapacidad (SENADIS).

Es importante destacar que todas las personas con discapacidad que no están certificadas también serán vacunadas como grupo prioritario a medida que lleguen los demás lotes de vacunas, por ello es primordial que los interesados se registren en la página vacunas.panamasolidario.gob.pa, ya que este proceso de vacunación será continuo durante todo este año a lo largo y ancho el país.

Para el inicio de esta jornada de vacunación tanto el Ministerio de Salud (MINSA) como el SENADIS han contemplado todas las medidas de bioseguridad y se han hecho las coordinaciones necesarias con los estamentos de seguridad.

Informe de vacunación a nivel nacional

El Programa Ampliado de Inmunización (PAI) del MINSA reporta que se han aplicado hasta hoy jueves un total de 89,419 vacunas a nivel nacional.

De la tercera remesa que llegó ayer miércoles al país el PAI reporta que han sido despachadas 43,957 dosis y se han aplicado 10,902.

Hoy jueves se prosiguió con la vacunación de adultos mayores, pacientes encamados y los grupos esenciales de primera línea como miembros de la Fuerza Pública, Sinaproc, Bomberos y Cruz Roja entre otros.



Salud mental y educación en tiempos de COVID-19

El MINSA como parte de las estrategias para hacerle frente a los desafíos emocionales y sociales que en medio de la pandemia ha implicado el proceso de enseñanza aprendizaje estará realizando actividades dirigidas a orientar a padres y docentes sobre cómo apoyar la salud mental y el bienestar emocional los estudiantes durante el nuevo año escolar.

Es importante que los estudiantes, tanto en el hogar como en las aulas virtuales se sientan seguros, valorados y cuidados durante este tiempo verdaderamente desafiante.

A través de una serie de webinars “Apoyando la salud mental de niños y adolescentes durante la pandemia y el nuevo año escolar 2021” a realizarse los días 3, 8 y10 de marzo próximo el MINSA a través de una serie de especialistas brindarán orientación ya que el proceso de enseñanza aprendizaje en medio de la pandemia ha implicado un aumento del estrés en los hogares, la alteración en las rutinas y en las formas de socializar, los duelos y la complejidad de la educación a distancia.

Donación de camas refuerza la capacidad instalada