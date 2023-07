¡Papel de los bancos en el caso New Business!

La decisión de la jueza Baloisa Marquínez en el caso New Business demora todavía y es que pretender condenar en torno a una operación legítima, conlleva a reclamar responsabilidades a 14 bancos que se mencionan participaron -de una u otra forma- en la transacción de compra-venta del Grupo Epasa.

El abogado y analista estratégico, Irving Maxwell destacó que un "factor a considerar es si hubo o no Due Diligence en las transacciones; de lo contrario, los bancos no deben quedar al margen".

Abril Arosemena, abogada de Iván Clare, quien fuera gerente de Financial Pacific (FP), mencionó en la audiencia New Business una lista de 14 bancos que recibieron, transfirieron y retuvieron fondos de la famosa ‘canasta’ utilizada para la compra del grupo de medios de comunicación, sin embargo, la fiscalía no ordenó la citación de ninguno de sus directivos.

Los bancos mencionados por la letrada fueron Banco General, Global Bank, Caja de Ahorros, Credicorp, Multibank, HSBC, BSI, Metrobank, Shenzhen Development Bank,Factor Global Inc., Capital Bank, Banesco, Bicsa y Banco Universal.

El Banco General y el Global Bank, fueron los que movieron más dinero en la transacción a través de cheques de gerencia.

El actual vicepresidente ejecutivo y gerente general del Banco General, Juan Raúl Humbert y el vicepresidente asistente de cumplimiento, Hugo Villalobos, recibieron en diciembre de 2010 los $12.5 millones que aportó como préstamo Ricardo Martinelli, en la transacción para la compra de Epasa.

Los detalles de esa transacción las reveló el abogado Ricardo Chanis Correa durante la audiencia del caso New Business. Se trató de un cheque de gerencia proveniente del Global Bank y permitió liberar las acciones, ya que los vendedores: la Familia Arias, tenía una deuda por ese monto con el Banco General.

La actual directiva del Banco General la integran Raúl Alemán, Juan Raúl Humbert A, Juan Ramón Brenes Stanziola, Carlos Alberto Motta Fidanque, Ricardo Manuel Arango Jiménez, Álvaro Alfredo Arias Arias, Alberto Cecilio Motta Page ,Luis Carlos Motta Vallarino, Osvaldo Mouynes G, entre otros.

Global Bank tiene entre sus directivos a Jorge Enrique Vallarino Strunz, Félix Brandon Maduro García de Paredes, Bolívar Ernesto Vallarino Strunz. Mónica García de Paredes de Chapman, Jorge Enrique Vallarino Miranda, Ishak Salomón Bhiku Rawat, Jack Eskenazi Cohen, Alberto Raymond Dayan Btesh, Domingo Adolfo Díaz Strunz, Otto Oswald Wolfschoon Horna, Stephen Benedicto Wong Chung, Eddy René Pinilla, Alberto Alemán Zubieta, entre otros.

En un artículo publicado el 26 de enero de 2019, el abogado Ricardo Chanis, expresidente de Epasa, destacaba que la compra y venta se llevó a cabo en cumplimiento de las mejores prácticas para transacciones de este tipo.

En la transacción brindaron sus servicios especializados las firmas de abogados Morgan & Morgan y Chanis Abogados y Consultores; la firma de CPA’s Deloitte y los bancos Global Bank y Banco General, explicaba Chanis.

Chanis sostuvo que los bancos debieron hacer la debida diligencia y ninguno le dijo que eran fondos ilícitos.

Hoy apenas han pasado 21 días hábiles desde que finalizó la audiencia y los 30 días normales que rigen para casos no complicados se completarán el 14 de julio, pero en el proceso New Business hay 176 tomos de investigación, existen algunas pruebas que todavía están en práctica, hay que hacer la transcripción del acta de audiencia y la defensa del candidato presidencial Ricardo Martinelli, ha presentado una solicitud de nulidad del caso, basado en propias decisiones de Baloisa Marquínez, por lo que algunos opinan que el fallo puede tomar cerca de 90 días.

