Para generar empleo necesitamos un país en paz

Tal y como se esperaba, Fitch Ratings le quitó el Grado de Inversión a la deuda soberana panameña. Fue la primera calificadora en otorgarlo (2010) y la primera en quitarlo. Moody’s y Standard & Poor’s harán lo mismo en las próximas semanas.

La pérdida del Grado de Inversión no sorprendió a nadie

Todas las calificadoras habían dicho claramente que “Panamá vale más con minería”. Luego del Fallo de Inconstitucionalidad de la Corte Suprema de Justicia en noviembre 2023, identificando 25 violaciones a la Constitución, era sólo cuestión de tiempo para que se diera el desenlace.

Usando una analogía, “perdimos el trabajo, nos comimos los ahorros y estamos usando la tarjeta de crédito para hacer super”. Esto es insostenible y se agravó con la “estrategia” del Gobierno ante la pandemia_ “vacunación + contrataciones en la planilla estatal + subsidios, con plata prestada”.

Entre el 2020 y 2021 se perdieron 47% de los empleos formales privados existentes a agosto 2019. Si bien se ha recuperado gran parte, entre el 2019 y 2023 se perdieron unos 20 mil empleos asalariados privados, pero se agregaron 36 mil funcionarios y 49 mil informales.

Fitch hace referencia a la gobernabilidad de manera recurrente

El Informe de Fitch Ratings del 28 de marzo 2024 comienza de la manera siguiente: “La rebaja de la calificación de Panamá a 'BB+' refleja desafíos fiscales y de gobernanza que se han visto agravados por los acontecimientos que rodearon el cierre de la mina más grande del país”.

Finaliza el primer párrafo señalando:. El cierre de la mina de cobre de Minera Panamá complica aún más las perspectivas fiscales y pone de relieve los crecientes desafíos de gobernanza”. La crisis minera fué “la gota que derramó el vaso”.

Se cumplió la profecía de The Economist

El semanario inglés The Economist venía advirtiendo sobre el deterioro de la gobernabilidad en el país. En dos oportunidades en menos de un año, expresó preocupación al respecto y su impacto socioeconómico.

En un Informe publicado el 16 de julio 2020 alertó del deterioro de la credibilidad del Gobierno, indicando que de que éste necesitaba “restaurar rápidamente” la confianza pública en su administración, o corría el riesgo de que se dieran “disturbios sociales”.

El 17 de marzo del 2021, la Unidad de Inteligencia de The Economist publicó otro informe titulado “Politics, populism and policy: operational risk in Latin America” (Política electoral, populismo y política: riesgo operacional en Latinoamérica), donde hace un análisis del creciente riesgo que el populismo y la pérdida de credibilidad de los Gobiernos representan para el clima empresarial y la inversión extranjera en la Región.

Según el semanario inglés, la pérdida de confianza y la inefectividad del Gobierno para manejar presiones populistas representan un grave riesgo para las inversiones en Panamá. La advertencia fué clara y directa.

Con la crisis minera de octubre-noviembre 2023, “se cumplió la profecía” de The Economist, con los resultados que ya conocemos.

La gobernabilidad será crítica para recuperar el Grado de Inversión

Las crisis sociales de julio 2022 y octubre 2023 (conflicto minero) radicalizaron las protestas y cambiaron el patrón histórico de relativa pasividad de los conflictos sociales en Panamá, representando un elemento crucial en la pérdida del Grado de Inversión por parte de Fitch, como lo manifestó reiteradamente en su informe.

Las presiones fiscales traerán conflictos sociales

Existen por lo menos 6 áreas donde se requerirán decisiones importantes que traerán potenciales conflictos sociales:

* Futuro de la minería en Panamá

* Programa de Invalidez Vejez y Muerte (IVM).

* Reforma fiscal, más aún cuando el Fondo Monetario Internacional acaba de publicar que el régimen impositivo panameño favorece al que más tiene.

* Reducción de la planilla estatal.

* Reducción de exoneraciones y subsidios

* Cierres de calles y acciones de grupos radicales

Necesitamos un liderazgo capaz de construir consensos

Aung San Suu Kyi, Premio Nobel de la Paz en 1991, dijo una vez: “si quieres poner fin a los conflictos, debes estar dispuesto a hacer compromisos”. Al final del día es cuestión de prioridades y la pregunta que debemos hacernos es ¿cuánto “vale” para nosotros la convivencia pacífica y la paz social?

Gane quien gane las próximas elecciones, le tocará gobernar con un país en contra, por lo que necesitará buscar y lograr tanto consensos como compromisos. Gobernar con todos (as) y para todos (as).

Necesitamos un liderazgo que nos una (ya hay suficiente gente dividiéndonos). La economía necesita tener un país en paz.

