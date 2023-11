Partida discrecional: Más de $24 millones gastados

El presidente de la República, Laurentino Cortizo, durante lo que va de su gestión se ha gastado la suma de 24 millones 625 mil 821 dólares de la partida discrecional.

De mayo a julio de este año, el mandatario se ha gastado la suma de un millón 768 mil 821 dólares, de estos últimos fondos, la mayor parte de los aportes se concentraron en ayudas médicas, patrocinios de viaje y en las giras que hace mensualmente el Ministerio de la Presidencia a las diferentes comunidades.

Cabe indicar que los meses de mayo (561 mil 727 dólares) y julio (599 mil 880 dólares) son los que mayormente gastó el gobernante, en este último patrocinando principalmente a iglesias y jóvenes que participaron en la Jornada Mundial Juventud (JMJ) 2023 que se celebró en Lisboa, Portugal.

Frente a esto, Alfonso Fraguela, exvicepresidente del Colegio Nacional de Abogados (AN) , indicó que el nombre asignado a ese renglón del presupuesto del Ministerio de la Presidencia responde a la realidad de la partida discrecional.

Indicó que una cantidad alta de los dineros asignados y desembolsados por el jefe de Gobierno, para gastos en giras y apoyos a ciertas actividades, a criterio de este requieren respaldo de su administración.

"Lo cierto es que el costo versus beneficios no se ven muy claro. Quizás todas las necesidades sociales del país deberían ser canalizadas por ese renglón, ya que el presupuesto asignado a otra dependencia del Gobierno, no son efectivas ni llegan al pueblo", dijo.

Fraguela expresó que la partida discrecional ha venido perdiendo confianza y credibilidad dando pie a críticas porque no se sabe si efectivamente cumplen la función para la que fue creada o simplemente es un bolsillo de donde extraer dinero sin dar mayores explicaciones sobre su uso.'

Agregó que otros gobiernos han sido más cuidadosos al momento de hacer uso de esos recursos para evitar ser cuestionados después, sobre la suerte de los fondos públicos.

Recientemente, la diputada de Cambio Democrático (CD), Omaira "Mayín" Correa, denunció que la partida discrecional estaba siendo utilizada para beneficiar a los allegados del mandatario de turno.

La parlamentaria en dos ocasiones ha presentado iniciativas legislativas que dictan disposiciones sobre el uso de estos recursos.

"El anteproyecto busca que estos dineros no sean despilfarrados en fiestas, en operaciones para bajarle la barriga a los amigos del gobernante de turno, entre otros", expuso Correa.

De acuerdo con la política, sea el gobierno que sea esta partida no debe existir y, por el contrario, el dinero debe ir a las instituciones respectivas.

"Los fondos deben destinarse a entidades de salud o cultura. ¿Si ya hay instituciones para atender esos temas, por qué se insiste en mantenerlas?", señaló la política.

La partida discrecional del presidente, oficialmente contemplada como "Asignaciones Globales" dentro del Presupuesto General del Estado, ha sido fuertemente criticada desde que se estableció.

Algunos consideran la partida discrecional como una caja menuda de los presidentes.

