A partir de mañana, vale digital se podrá usar en abarrotería de Parque Lefevre

El administrador de la Autoridad de Innovación Gubernamental (AIG), Luis Oliva anunció que a partir de mañana empezará a funcionar la primera abarrotería que utilizará el sistema de vale digital y la misma está ubicada en Parque Lefevre.

Este anuncio se dio a conocer en el Programa Cara a Cara en Telemetro, donde Oliva indicó que hay un proceso nuevo que va permitir a las abarroterías también pagar la compra de sus productos con el vale digital que recibió de las personas.

“Sabemos que son negocios pequeños que muchas veces no tienen los recursos suficientes para hacer una gestión de cobro hacia el gobierno y las distribuidoras van a colaborar haciendo ellas esa gestión de cobros con el gobierno y les van a permitir recibir el vale digital a cambio de los productos”, dijo Oliva.

El vale digital debe funcionar en tiendas, abarroterías y distribuidores de la misma forma que en los supermercados y farmacias, para la compra de alimentos, medicamentos y artículos de limpieza.

“Hemos estado trabajando con Ministerio de Comercio, Acodeco y la Fuerza de Tarea Conjunta porque no es solo para que no se compren cosas que no está avaladas por el decreto que son víveres, medicamentos y artículos de limpieza sino que también, en muchos casos se ha generado especulación en que quieran incrementar los precios de los productos porque la tienda en el área probablemente sea la única que tiene el uso del vale digital”, aclara el administrador de la AIG.

Le solicitan a la ciudadanía que hagan sus denuncias a través de la línea 311 si encuentran algún tipo de reporte puedan hacerlo, igualmente del mal uso del vale digital que estén comprando licor o con productos que no tenga que ver con el programa del Plan Solidario lo hagan a través de la línea 140.

Indicó que contarán con un grupo que estarán haciendo inspecciones y sancionándolos. Primero se les quitará la certificación para que puedan utilizar el vale digital.

“Este sistema está diseñado de muy buena manera, porque los datos quedan registrados, las personas tienen que firmar y una de las cosas que queremos es que en el momento que se le haga la docencia a las personas es que tienen que firmar el recibo ya se la pantalla del teléfono o ya sea en el recibo físico que le dé la abarrotería”, resaltó Oliva.



Destacó que van a estar pendiente de toda la información, además cuentan con unos algoritmos que van a estar cruzando la misma para identificar situaciones que estén fuera de lo común.

Por medio del Ministerio de Comercio se seleccionó con las distribuidoras alrededor de 20 abarroterías, de las cuales en la primera fase se escogieron 10, en los lugares donde se ha liberado el vale digital y que se estarán dando a conocer próximamente.

Adelantó que se espera que el vale digital también pueda utilizarse en el metro y en otras necesidades que son de urgencia para la ciudadanía y actualmente se están evaluando.