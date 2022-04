Pino: Libros "Camino a la Felicidad" son para el rescate de valores

Panamá- El ministro de Seguridad, Juan Pino, dijo que la distribución de los folletos "Camino a la Felicidad" que se estaban repartiendo en el Aeropuerto Internacional de Tocumen no tiene contenido religioso ni político, sino que se trata del "rescate de valores".

Pino aclaró que ya se dio la instrucción de suspender la distribución de las guías en la terminal aérea, menos sin una explicación. Resaltó que no se utilizaron fondos del Estado para la publicación de los libros sino que es una contribución de una Ong.



Dijo que estas guías son para distribuir en los barrios con el objetivo de reforzar la prevención en medio de la pérdida de los valores en algunas familias panameñas.



El titular de Seguridad afirmó que el leyó el contenido y reiteró que no tienen nada político ni religioso.



Indicó que con mucho gusto el comisionado Clovis Sinestierra, que está a cargo del programa de prevención, podrá ofrecer mayor información.

Una ONg ofrece hoy detalles al medio de comunicación que publicó una falsa información sobre los folletos. Soy un funcionario con transparencia, recalcó Pino.

Médicos y figuras públicas han cuestionado la distribución y contenido de estos folletos de la fundación "The Way to Happiness" de la iglesia Cientologia.



¿Qué cree la Cienciologia?



La cienciología se describe a sí misma como una religión y fue fundada en la década de 1950 por L. Ron Hubbard. Al núcleo de la cienciología es la creencia de que cada ser humano tiene una mente reactiva que responde a los traumas de la vida, nublando la mente analítica e impidiéndonos experimentar la realidad.

