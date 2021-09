Pino: violaciones aumentan 42%

El ministro de Seguridad, Juan Manuel Pino dijo que era vergonzoso los hechos de violaciones que se están dando en la frontera en perjuicio de migrantes en su paso de Colombia a Panamá y reveló que van a buscar a los responsables, porque eso no tiene perdón.

Durante una comparecencia en la comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud, y la Familia, Pino reveló que ya el procurador Javier Caraballo estuvo en el área de Bajo Chiquito, para conocer sobre esos casos.

La organización Médicos Sin Frontera reportaron que han atendido a cerca de 170 mujeres migrantes que han denunciado que habían sido violadas.

En otro aspecto, Pino sostuvo que en Panamá no hay un problema de inseguridad, sino rivalidad o problemática entre bandas rivales, organizaciones criminales panameñas que se pelean la droga y territorio.

El titular de Seguridad aclaró que no contempla renunciar, porque no ha cometido ningún hecho ilícito... estoy haciendo el trabajo que me corresponde y para esto se requiere transparencia y fortaleza, porque sabemos que cuando uno pisa el crimen organizado, muchas veces uno no sabe que está pisando.

Al abordar el tema de la violencia doméstica, reveló que en el primer semestre se han registrado 1,500 denuncias relacionadas a violaciones en lo que va del año 2021, lo que representa un incremento del 42% en comparación con el año 2020, cuando hubo 870.

Según el funcionario, esta cifra deduce que en año 2020 las medidas de confinamiento redujeron los reportes de casos de violación sexual en un 31 %, porque había adultos responsables junto a los grupos vulnerables, niños, niñas y adolescentes. Sin embargo, con la reactivación económica en el 2021, se volvieron a incrementar los casos, ya que los adultos responsables de este grupo vulnerable necesitaban recuperar sus empleos, teniendo que salir de sus hogares.

También reveló que en el primer semestre del año 2021, el delito de Violencia Doméstica aumentó un aumento del 18% (8,765), con respecto al primer semestre del año 2020 (7,118), pero al analizar las cifras del año 2021 versus las de 2019, que fueron 8,629 denuncias, el aumento fue de 1.5%.

Pino reveló que de acuerdo a las cifras del Sistema Integrado de Estadísticas Criminales, sobre el maltrato de niño, niña y adolescentes, se ha reportado un incremento del 39% comparado al año 2020 donde se presentaron 979 denuncias versus el año 2021 con 1,667.

Para erradicar la violencia doméstica, el ministro de detalló que se participa activamente en la campaña de sensibilización y de prevención contra este flagelo social, las unidades especializadas y capacitadas brindan charlas en coordinación con el Instituto Nacional de la Mujer y organizaciones civiles, cuentan con la plataforma tecnológica de Crime Stopper, para alertar sobre la posible comisión de un delito.

Así mismo explicó que están en proceso la implementación del plan piloto liderado por el Ministerio de Desarrollo Social denominado “Punto de Apoyo”, que consiste en una aplicación en el celular que una vez activada en el audio y video directamente con el Centro de operaciones Nacionales, CON y los centro de operaciones regionales como el que tenemos en Colón.

En cuanto las Comarcas, a pesar de que mantiene sus propias normas, culturas y costumbres, regidas por sus autoridades locales, Pino dijo que en casos de delitos contemplados en el Código Penal, la Fuerza Pública está obligada a garantizar el trato igualitario de todos los ciudadanos residentes en el país, apoyando a las fiscalías de asuntos indígenas.