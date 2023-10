PISTOLERO SE INFILTRA EN MARCHA A PRESIDENCIA

Un pistolero vestido de negro se infiltró en la marcha de miles de panameños ayer en la Presidencia de Panamá, la cual fue dispersada por parte de los agentes de la Fuerza Pública que llenaron con nubes de gases lacrimógenos toda la zona, incluso la Catedral Metropolitana.

A pesar de la lluvia, los manifestantes recorrieron las principales calles de ciudad hasta llegar a las proximidades del Palacio de las Garzas.

Hubo dos marchas, uno de los sectores populares liderados por el sindicado de la construcción Suntracs, que arrancó desde la plaza Porras y otra que se concentró en la Cinta Costera.

Con Saúl Méndez, dirigente del Suntracs, a la cabeza, la manifestación pacífica llegó a Catedral, al grito de "Somos patriotas, no vende patria", "Esta patria no se vende, esta patria se respeta", "Abajo el contrato minero, abajo", "Porque sin lucha no hay victoria", entre otros.

Sonando sartenes y pailas, y bailando al ritmo de la murga, los manifestantes no pudieron ni acercarse a la puerta de la Presidencia, por la colocación de tres anillos de vallas metálicas para mantenerlos alejados.

Algunas fuentes revelaron que cuando la marcha del Suntracs se dispersaba, llegaron varios sujetos en un pick up y uno de ellos portaba un arma.

Cuando terminó la manifestación del sector popular, ingresó a Catedral la de los jóvenes, que llegó con batucadas, bandas musicales y las consignas: "Esta patria no se vende" o "Minera no te queremos".

A eso de las 6:45 p.m., un grupo derribó los tres anillos de vallas metálicas que impedían acceso al área de la Presidencia. Allí se formó el pandemónium.

Los uniformados lanzaron gases lacrimógenos, los manifestantes respondieron con piedras y hasta fuegos artificiales se escucharon en el Casco Antiguo.

Los que se enfrentaban a los antidisturbios iban provistos de escudos improvisados y máscaras antigases.

En otro aparte de la manifestación un infiltrado de pelo cholo, suéter negro manga larga, gorra negra y una mochila desenfundó un arma entre la multitud e hizo cuatro detonaciones, generando una estampida.

Luego los manifestantes retornaron a la Cinta Costera y se dieron otras acciones de choques con antimotines en el área de Marbella.

Hasta el momento las protestas han dejado un saldo de más de 200 detenidos, 25 policías heridos, 30 comercios y 6 oficinas del Estado vandalizadas. Hasta el equipo pesado utilizado en los trabajos de la Línea 3 del Metro, fue recuperado, luego de ser movilizado por obreros para bloquear el paso por vías en Panamá Oeste.

El ministro de Seguridad, Juan Manuel Pino dijo que los aprehendidos por vandalismo, robo y delitos que fomenten y perturben el orden público, serán conducidos a las autoridades competentes. "Estas son acciones criminales que nada tienen que ver con una protesta pacífica", acotó.

Informó que entre las personas detenidas se encuentran 11 menores de edad, quienes intentaron robar en un supermercado de San Miguelito, pero fue frustrado, gracias a la rápida intervención de las unidades policiales.

