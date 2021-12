Planificador propone descartar 4to. puente sobre el Canal

El arquitecto y planificador panameño George Kourany Skinner propuso descartar la construcción del cuarto puente sobre la vía acuática y, en cambio, dijo que el túnel que se construirá bajo las aguas del Canal de #Panamá para el paso de la línea 3 del Metro permita además un paso vehicular y el paso de un tren de carga contenerizada.

Kourany, quien fue la contraparte panameña en el grupo Nathan Intercarib que elaboró el Plan de Reversión de las Áreas Revertidas, remitió una carta al mandatario Laurentino Cortizo, haciendo ese planteamiento.

El planificador destaca que el monorriel a Panamá Oeste tendrá un costo de $2,507.4 millones más $303.5 millones de financiamiento. El Cuarto Puente se estima en $1,420 millones.

Un túnel se hace en 4 años; un puente en 10 años. La carga de seguridad estructural es mayor al pasar un Tren de Carga más el flujo vehicular. "Por eso es preferible un túnel", sostiene Kourany Skinner

Además para el arquitecto, con la Deuda Externa alta, Panamá no debería duplicar puentes o túnel para Monorriel

Para George Kourany, es un error del gobierno solo pasar un monorriel por el túnel, sin considerar un tren de carga y pasajeros, ya que no integra zonas de Desarrollo de Producción, sino poblados de Ciudadelas Dormitorios.

"La oportunidad Señor Presidente es parar y modificar contrato y pasar un tren de carga y pasajeros para futuro desarrollo de la Ribera Oeste como Zonas de Producción e integración a futuro para atraer inversiones", alega el planificador.

Hasta ahora el proyecto del Cuarto puente sobre el Canal de Panamá ha quedado solo en papel. La obra asignada al consorcio #China Harbour Engineering Company Ltd (CHEC) y China Communications Construction Company Ltd (CCCC), registra avances no más del 10%.

El megaproyecto de $1,420 millones arrancó con la primera palada el 2 de mayo de 2019 y debía entregarse en junio de 2023. La licitación ordenaba que las empresas de #China tenía que completar la obra en 54 meses. Así las cosas, si la construcción arranca en firme en el 2023 - se terminaría en el verano del 2027.

El contratista está llevando a cabo algunas obras preliminares financiadas con un pago inicial de $67.9 millones que el consorcio recibió en mayo de 2019 del gobierno varelista.

El ministro de Economía y Finanzas, Héctor Alexander aceptó que ese proyecto -con la construcción del túnel para el paso de la Línea 3 del Metro- había quedado desfasado.

En el 2021 no hubo fondos presupuestados para dicho proyecto y se desconoce si la dirección de Proyectos Especiales lo contempla para el 2022, pero todo indica que tampoco habrá partidas para ello.

La Línea 3 del Metro debe ser completada en casi 5 años por HPH Joint Venture (consorcio coreano encabezado por Hyundai), que ganó la licitación. Al monto del proyecto hay que agregarle $360 millones que se estima costará el túnel de 5.3 kilómetros

La línea será un monorriel de 6 vagones que recorrerá sus casi 25 kilómetros y 14 estaciones en 45 minutos, y cubrirá una demanda diaria de aproximadamente 160 mil pasajeros.