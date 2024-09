Polémica en Asamblea por rechazo de proyecto anticorrupción

El proyecto de ley 114, que buscaba inhabilitar permanentemente a empresas condenadas por corrupción, se estrelló contra el rechazo en la Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional (AN), generando una intensa controversia.

La presidenta de la AN, Dana Castañeda, salió al paso este jueves 26 de septiembre, defendiendo el proceso y la autonomía de las comisiones: “Los diputados tienen su libertad de votar, no contó con los votos, simplemente, no pasó y eso hay que respetarlo”.

La iniciativa, impulsada por el diputado independiente Augusto Palacios, proponía evitar que empresas y personas naturales condenadas por delitos contra la administración pública, el orden económico o la seguridad colectiva pudieran volver a contratar con el Estado.

La propuesta también incluía a las personas jurídicas sancionadas ya sus beneficiarios finales, estableciendo una prohibición permanente de contratación.

Castañeda subrayó que el rechazo del proyecto no desmerita los esfuerzos que se están haciendo en la Asamblea para mantener la transparencia.

“No se puede echar por tierra todo el trabajo hecho por un solo proyecto, la Antai reconoce en un 99% la transparencia de la Asamblea”, sostuvo.

El resultado de la votación dejó cinco diputados en contra y cuatro a favor. Entre los opositores al proyecto se encuentran Benicio Robinson Jr. y Arquesio Arias, del PRD; Ronald De Gracia y Víctor Castillo, de Realizando Metas; y Manuel Cohen, de Cambio Democrático. Mientras que los votos favorables provinieron de Patsy Lee, del Partido Popular; Jorge Bloise, Eduardo Gaitán, de Vamos; y Melvin Pérez, de la bancada panameñista.

El debate no terminó ahí, y la sesión dejó en evidencia las diferencias profundas dentro de la Asamblea, con voces que consideran que se perdió una oportunidad crucial para fortalecer la lucha contra la corrupción.

Contenido Premium: 0

generar archivo de audio: Sin Audio