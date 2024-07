Preocupación laboral en matadero tras culminación de concesión

Alrededor de 20 trabajadores del matadero de Colón están inquietos por su futuro laboral luego de que finalizara la concesión de 20 años otorgada por el municipio a una empresa privada para la operación del matadero en el distrito.

Ahora que la concesión ha expirado, la administración del matadero debe retornar al municipio. Sin embargo, existe la posibilidad de que no sea concesionado nuevamente, lo que genera preocupación entre los trabajadores.

Actualmente, el matadero ha experimentado una disminución del 60% en las matanzas. Las matanzas de cerdos ya no se realizan y persisten una serie de problemas que han llevado a los matarifes a trasladar sus operaciones a Panamá, e incluso a Chorrera y Coclé.

Ante esta situación, Julio Hernández, gobernador de la provincia, visitó a los trabajadores a finales de la semana pasada para abordar el tema y evitar una posible paralización de las operaciones del matadero.

Hernández mencionó que durante la reunión con los trabajadores se identificó que el problema radica en cuestiones laborales, derivadas de la concesión otorgada hace 20 años por el Municipio de Colón.

