Presentarán informe sobre estado del puente de Las Américas

En las próximas semanas, la Comisión de Infraestructura y Asuntos del Canal de la Asamblea Nacional presentará un informe sobre el estado actual del puente de Las Américas.

Este miércoles, diputados de la comisión, junto a técnicos y representantes del Ministerio de Obras Públicas (MOP), la Universidad Tecnológica de Panamá y la Cámara Panameña de Construcción, realizaron una inspección de la estructura, que cuenta con más de 60 años de existencia.

Eduardo Vásquez, diputado y presidente de la comisión, informó que, según los primeros reportes del MOP, se están atendiendo los puntos más críticos en la carpeta de rodadura.

No obstante, señaló que no se desea emitir un juicio anticipado sobre la condición actual del puente, con un alto tráfico de 55 mil vehículos diariamente de Panamá Oeste y la Ciudad Capital, con el fin de no alarmar a la ciudadanía.

Vásquez añadió que el MOP debe entregar un informe escrito a la comisión, el cual se comunicará posteriormente a la población para informarles sobre la condición del puente.

Por su parte, las autoridades del Ministerio de Obras Públicas anunciaron que llevarán a cabo un estudio patológico de la estructura para determinar su estado real y los puntos más críticos, con el objetivo de realizar un mantenimiento más completo, especialmente en las losas de rodadura porque la parte metálica está en buen estado.

