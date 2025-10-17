Presidente de Paraguay visitará Panamá el 20 de octubre

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, cumplirá una visita oficial a Panamá el próximo 20 de octubre, en el marco de la cual hablará ante el Parlamento sobre el Mercosur y la integración latinoamericana.

El presidente José Raúl Mulino dio el anunció ayer y se refirió a Peña como su "buen amigo". Recordó que el mandatario paraguayo "fue uno de los padrinos de Panamá en el Mercosur", mecanismo al que el país centroamericano se adhirió como Estado asociado en diciembre pasado.

"Santiago ha demostrado con Panamá un gran afecto, una gran amistad sincera (...) participará (el mismo día 20 de octubre) en la Asamblea Nacional de Diputados (...) él va a hablar de Mercosur y de integración latinoamericana", afirmó Mulino.

El jefe de Estado aseguró que "antes era costumbre" en Panamá que los dignatarios visitantes acudieran al Parlamento, donde "departían con diputados sobre el tema del momento".

"Así que espero sea (la de Peña) una visita provechosa y que agrande la visión de nuestra Cámara Legislativa.