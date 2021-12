Presidente del PP recurrirá a instancias internacionales por expulsión

Daniel Brea, quien ha sido expulsado como presidente del Partido Popular tras un año en el cargo, "felicitó" a la corrupción por haberle ganado una batalla a la honestidad, y estimó que hubo "complicidad" u "omisión" de parte del Tribunal Electoral, que no aceptó una demanda de nulidad que presentó contra la resolución partidaria que lo expulsó.

"Denuncié las irregularidades que encontré dentro de nuestra organización. Específicamente el manejo del Secretario General. Él aprovecha su cargo para un uso incorrecto y abusivo de las finanzas de nuestro colectivo político. Busqué soluciones internas y ante la negativa, inicié el proceso para auditar conforme a nuestro estatuto, tal como era mi deber", escribió Brea en una carta a la opinión pública.

"Pagué el costo de ser valiente. Desde julio del presente año, fui objeto de procesos legales sin base, inventados en mi contra por algunos de quienes hoy dirigen de manera inapropiada el partido y se benefician del mismo, con el pretexto de actividades y viáticos".

"Me expulsaron y ante esta indebida situación, recurrí al Tribunal Electoral que, para mi ingrata sorpresa, recientemente emitió un fallo que no me favoreció. En busca de una verdadera justicia, presentará un recurso de reconsideración y agotaré las instancias nacionales e internacionales pertinentes", añadió.

Agrega que: "estimo, en lo personal, que existe complicidad u omisión del Tribunal Electoral en el fallo que emitieron. Sientan un mal precedente, al negarse a ser el árbitro neutral al cual corresponde dirimir contiendas internas en los partidos y permitirá a quienes me acusaron de hechos falsos, tener ahora vía libre para seguir enriqueciéndose con el subsidio electoral, que es dinero de todos los panameños".