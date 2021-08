Presupuesto del 2022 crecerá en $881 millones

El director de presupuesto del Ministerio de Economía y Finanzas, Carlos González explicó que el incremento del Presupuesto del Estado para el próximo año, es de apenas $881 millones.

González dijo que para este año se espera un crecimiento del 10%, lo que significa que vamos a tener un impacto positivo en la recaudación con relación al año 2020.

Publicidad

Sin embargo, el economista, Felipe Argote indicó que le preocupa que se espere un aumento en los ingresos del ITBMS de 55%, porque eso infiere la posibilidad de que se aumente ese impuesto para poder recuperar esa plata.

“Aquí lo importante es impulsar la inversión, porque no podemos seguir con un esquema en donde no hay plan, no hay estrategia, en donde no vemos hacia dónde va el país y empezamos a improvisar, a dar exoneraciones, a dar subsidio”, explicó Argote en "Debate Abierto".